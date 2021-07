Kilkaset powstańczych legitymacji trafiło do Muzeum Powstania Warszawskiego [ZDJĘCIA]

3 Nie znamy dalszych losów powstańczych dokumentów. Niemal wszyscy Powstańcy z obozu Lamsdorf do stycznia 1945 roku zostali przetransportowani do innych miejsc, a 17 marca 1945 roku do stalagu wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Co działo się z legitymacjami przez kolejnych 75 lat? Gdzie są pozostałe dokumenty, które około 6 tysięcy Powstańców przyniosło ze sobą do Lamsdorf? Mimo poszukiwań prowadzonych przez historyków z Muzeum Powstania Warszawskiego nie znaleziono odpowiedzi na te pytania.