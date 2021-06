Kurskiemu w kierowaniu spółką jako członek zarządu nadal będzie pomagał Mateusz Matyszkowicz. Obie kandydatury zgłosił przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański (były poseł PiS i były prezes Polskiego Radia). Oprócz niego poparły je wczoraj także posłanka PiS Joanna Lichocka i europosłanka tej partii Elżbieta Kruk. Kontrkandydatów nie było.

Reklama

W pięcioosobowej radzie obsadzającej stanowiska w mediach publicznych ugrupowanie rządzące ma większość wystarczającą do przyjęcia każdej uchwały.

Przeciwko przedłużeniu mandatu zarządowi TVP na kolejne cztery lata głosowali Juliusz Braun (rekomendowany do RMN przez Platformę Obywatelską były prezes TVP i były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) oraz Robert Kwiatkowski (zgłoszony przez Lewicę były prezes TVP ).

Dwa tygodnie temu Braun próbował doprowadzić do rozpisania otwartych konkursów na te stanowiska. Oprócz Kwiatkowskiego nikt go jednak nie poparł. Zmienione za rządów PiS prawo nie wymaga już takiej procedury, a przewodniczący RMN – według relacji Brauna – stwierdził, że "konkursy stwarzają niepotrzebne problemy". Już wtedy zapowiadało się, że Jacek Kurski utrzyma się na stanowisku. Kieruje telewizją od stycznia 2016 r. - z przerwą od marca do sierpnia ub.r.