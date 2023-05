"Szkło kontaktowe" to program satyryczno-publicystyczny, gdzie dziennikarze wraz z satyrykami komentują bieżące wydarzenia polityczne.

Gospodarzami wydania, w którym doszło do bardzo nieprzyjemnej wpadki byli Tomasz Sianecki i Krzysztof Daukszewicz.

Formuła programu zakłada, że pod koniec wydania prowadzący łączą się ze studiem TVN24, by dowiedzieć się, o czym jeszcze widzowie będą mogli usłyszeć tego dnia na antenie. Gdy Tomasz Sianecki zapowiedział Piotra Jaconia, Krzysztof Daukszewicz pokusił się o bardzo nieprzyjemny komentarz w stosunku do dziennikarza.

- A jakiej płci on dzisiaj jest? - zapytał wyraźnie rozbawiony satyryk. Na twarzy Piotra Jaconia nie widać było rozbawienia. Dziennikarz najwyraźniej starał się zingorować to, co usłyszał, ale widać było, że z trudem powstrzymuje emocje.

Tomasz Sianecki próbował ratować sytuację.

- Jakiś taki strasznie zasadniczy był pan Piotr - stwierdził. Nie spotkał się jednak z żadną ripostą ze strony Jaconia. Daukszewicz dosyć szybko zreflektował się, że wypowiedziane przez niego słowa były mocno niefortunne. Nie zdając sobie sprawy z tego, że wciąż jest na wizji znowu powiedział o kilka słów za dużo.

- Chyba ja pie***lnąłem głupotę - powiedział zawstydzony. Czy Piotr Jacoń będzie domagał się przeprosin?