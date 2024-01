W niedzielę na antenie Telewizji Republika satyryk i publicysta Jan Pietrzak powiedział: - Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (...) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić.

No, to rzeczywiście bardzo mocny żart - skomentowała prowadząca Katarzyna Gójska.

Nagranie nie jest dostępne na profilu Telewizji Republika w serwisie Youtube.

"Złożyliśmy zawiadomienie"

Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Pietrzaka i TV Republika. Zawiadomiliśmy Prokuraturę Okręgową w Warszawie o propagowaniu nazizmu i rasistowskich groźbach rozpowszechnianych przez Pietrzaka - poinformował na platformie X Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Prezes OMZRiK Konrad Dulkowski dopytywany przez PAP przekazał, że w pierwszej kolejności zawiadomienie złożono mailowo, a najprawdopodobniej jutro - będzie złożone drogą pocztową. Jak dodał, dotyczy ono "popełnienia przestępstwa publicznego nawoływania do nienawiści z powodu pochodzenia etnicznego, rasowego lub narodowości".

Prezes OMZRiK dodał, że chodzi o wypowiedź Jana Pietrzaka na antenie Telewizji Republika, "w której stwierdzał - to takie dosyć popularne wśród rasistów stwierdzenie - że przygotowane są baraki w obozach koncentracyjnych Auschwitz, Majdanek i innych na przyjęcie imigrantów".

My to uznajemy po prostu za - z jednej strony - propagowanie totalitarnego ustroju państwa, z drugiej strony - za nawoływanie do nienawiści wobec osób itd., czyli przestępstwo z art. 256 Kodeksu karnego - podkreślił Dulkowski.

OMZRiK zapowiedział też złożenie skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na Telewizję Republika. - Uważamy, że tego typu wypowiedzi nie powinny się absolutnie znaleźć w przestrzeni publicznej. Nie powinno być miejsca na antenie żadnego medium do nawoływania do nienawiści - podkreślił.

"Poprosiłem prokuratora krajowego o zajęcie się sprawą"

"Poprosiłem Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie TV Republika oraz o wszczęcie śledztwa" - poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar w mediach społecznościowych.