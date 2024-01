Likwidator TVP S.A. Daniel Gorgosz skierował do byłego kierownictwa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przedsądowe wezwanie do zapłaty odszkodowania w wysokości ponad 1,3 mln zł. To równowartość szkody, jaką TVP poniosła "w związku z brakiem możliwości wykonania świadczeń reklamowych oraz sponsorskich w dniach 20-29 grudnia 2023 r."