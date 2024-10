Adam Łaszyn - jak informuje portal Wirtualne Media - był szefem agencji Alert Media Communications, która specjalizuje się m.in w zarządzaniu kryzysowym. Przez lata współpracował z największymi firmami i instytucjami na rynku.

To on wymyślił określenie "przekaz dnia"

Pomagał też najważniejszym polskim politykom. To on wymyślił termin "przekazy dnia", a także odpowiadał za przygotowanie słynnej debaty Tusk - Kaczyński z 2007, która - zdaniem wielu politologów - przyczyniła się do zwycięstwa PO w wyborach.

Adam Łaszyn zmarł w środę. Miał 57 lat.