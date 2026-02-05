Czym jest przezczaszkowy ogniskowany ultradźwięk?
W przeciwieństwie do znanych metod, takich jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna czy elektryczna, tFUS pozwala docierać głębiej do mózgu i oddziaływać na bardzo małe, precyzyjnie wybrane obszary, nawet kilka centymetrów pod powierzchnią czaszki. Fale ultradźwiękowe są skupiane w punkcie o wielkości kilku milimetrów, co umożliwia czasowe „włączanie” lub „wyciszanie” aktywności konkretnych struktur mózgowych. Co kluczowe, metoda ta jest bezpieczna i nieinwazyjna, dzięki czemu może być stosowana u zdrowych ochotników, a to ogromna rzadkość w badaniach nad głębokimi strukturami mózgu.
Dlaczego to przełom w badaniach świadomości?
Do tej pory naukowcy mogli głównie obserwować mózg w działaniu, korzystając z EEG czy rezonansu magnetycznego. Problem polegał na tym, że obserwacja nie wystarcza do ustalenia związków przyczynowo-skutkowych. Gdy widzimy aktywność mózgu towarzyszącą bodźcom wzrokowym, nie zawsze wiemy, czy ta aktywność tworzy świadome doświadczenie, czy jest jedynie jego skutkiem. Dzięki tFUS można pójść krok dalej: zmienić aktywność mózgu i sprawdzić, co się wtedy dzieje z doświadczeniem człowieka. Jak podkreślają autorzy nowej pracy, to właśnie ta możliwość manipulacji aktywnością neuronów czyni ultradźwięki tak potężnym narzędziem w badaniach nad świadomością.
Dwie wizje świadomości pod lupą
W opublikowanej pracy naukowcy przedstawiają swoistą „mapę drogową” badań. Jej celem jest rozstrzygnięcie sporu między dwiema głównymi koncepcjami świadomości:
Podejście kognitywistyczne
Zakłada, że świadome doświadczenie wymaga zaawansowanych procesów poznawczych, takich jak rozumowanie czy autorefleksja. W tym ujęciu kluczową rolę odgrywają rozległe sieci neuronalne, zwłaszcza w obrębie kory czołowej.
Podejście niekognitywistyczne
Sugeruje, że świadomość może powstawać lokalnie – jako bezpośredni efekt aktywności określonych obszarów mózgu, także tych położonych głęboko, w strukturach podkorowych.
Dzięki tFUS możliwe staje się testowanie tych hipotez w praktyce, a nie tylko w teorii.
Wzrok, ból i pytanie „gdzie powstaje doświadczenie?”
Pierwsze planowane eksperymenty mają dotyczyć percepcji wzrokowej. Naukowcy chcą sprawdzić, które obszary mózgu są rzeczywiście niezbędne, by człowiek coś zobaczył, a nie tylko by neurony zareagowały na bodziec świetlny.
Równie fascynującym obszarem badań jest ból. Cofamy rękę od gorącej płyty, zanim jeszcze poczujemy ból, ale gdzie i jak powstaje samo świadome odczucie bólu? Czy odpowiada za nie kora mózgowa, czy może głębokie struktury podkorowe? Ultradźwięki mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi, co w przyszłości może mieć także znaczenie terapeutyczne.
Nowe narzędzie, duże nadzieje
Choć przezczaszkowy ogniskowany ultradźwięk to wciąż stosunkowo młoda technologia, wielu badaczy widzi w niej ogromny potencjał. Ryzyko jest niewielkie, a możliwe korzyści, od lepszego zrozumienia świadomości po nowe metody leczenia, naprawdę imponujące.
Być może po raz pierwszy w historii dysponujemy narzędziem, które pozwoli zajrzeć w samo „centrum dowodzenia” ludzkiego doświadczenia. A to może oznaczać, że zagadka świadomości przestanie być jedynie filozoficzną łamigłówką, a stanie się problemem, który nauka faktycznie potrafi rozwiązać.
Źródło: Massachusetts Institute of Technology
