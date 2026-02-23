Studia inżynierskie — umiejętności przyszłości na wyciągnięcie ręki

Świat nieustannie się zmienia, a wraz z nim ewoluują oczekiwania pracodawców wobec kandydatów. Raport Future of the Jobs Report 2025 opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne wskazuje, że do najbardziej pożądanych kompetencji w latach 2023-2027 należą: myślenie analityczne, umiejętności techniczne oraz znajomość sztucznej inteligencji i big data. W Polsce pracodawcy szczególnie cenią dodatkowo wiedzę z zakresu designu i UX.

Studia inżynierskie dostarczają właśnie takich kompetencji. Warto też zauważyć, że branże techniczne wykazują dużą odporność na wahania gospodarcze — nawet w trudniejszych okresach zapotrzebowanie na specjalistów technicznych utrzymuje się na wysokim poziomie. Co więcej, umiejętności inżynierskie trudno zastąpić automatyzacją — to przecież inżynierowie projektują i wdrażają nowe technologie.

Najpopularniejsze studia inżynierskie w 2026 roku

Informatyka — poznaj branżę IT od podszewki

Te studia pozwolą Ci poznać branżę IT od środka, zarówno od strony programistycznej, jak i technicznej. Uczysz się, jak działają systemy komputerowe oraz jak wykorzystywać różne języki programowania w praktyce. Poznajesz etapy tworzenia oprogramowania: od analizy potrzeb i projektowania, przez implementację, po testowanie i wdrożenie. W trakcie nauki rozwijasz umiejętności analityczne i logiczne myślenie, które są niezbędne w pracy nad projektami technologicznymi.

Po ukończeniu studiów możesz pracować w działach IT firm z różnych branż, realizować własne projekty technologiczne albo świadczyć usługi jako niezależny specjalista.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Na tych studiach zdobędziesz umiejętności projektowania modeli sztucznej inteligencji, analizy danych, programowania w Pythonie oraz budowania modeli predykcyjnych wspierających podejmowanie decyzji. Poznasz zasady bezpiecznej pracy z narzędziami AI oraz etyczne aspekty ich wykorzystania.

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako inżynierowie oprogramowania AI, analitycy danych, specjaliści wdrażający algorytmy sztucznej inteligencji czy twórcy chatbotów i asystentów głosowych.

Programowanie z elementami AI

Ten wybór zapewni Ci przygotowanie z zakresu architektury systemów, zarządzania projektami IT oraz bezpieczeństwa aplikacji. Nauczysz się projektować aplikacje mobilne z wykorzystaniem różnych języków programowania i zdobędziesz wiedzę o analizie danych, sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym.

Raport Rynek pracy w Polsce 2024 przygotowany przez No Fluff Jobs potwierdza, że programiści pozostają w ścisłej czołówce najbardziej poszukiwanych specjalistów. Po studiach możesz trafić do firm technologicznych, software house'ów, startupów IT oraz organizacji powiązanych z branżą informatyczną.

Grafika komputerowa z elementami UX&UI

Te studia pozwolą Ci połączyć artystyczną ekspresję z pracą w środowisku cyfrowym. Opanujesz programowanie w językach Python, C++, C# i JavaScript, a także poznasz zasady tworzenia przyjaznych i funkcjonalnych interfejsów użytkownika zgodnych z filozofią UX i UI. Nauczysz się tworzyć grafiki za pomocą narzędzi Adobe i przygotujesz się do pracy w zespołach łączących kreatywność z technologią.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach marketingowych, reklamowych i kreatywnych, startupach, studiach graficznych, korporacjach digitalowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebni są specjaliści od projektowania wizualnego.

Rok akademicki 2025/2026 czeka na Ciebie

Rekrutacja zimowa to Twoja szansa na rozpoczęcie nauki jeszcze w tym roku akademickim. Nauka startuje od semestru letniego, czyli pod koniec lutego. Niezależnie od tego, czy dopiero skończyłeś szkołę średnią, czy wracasz do edukacyjnych planów po latach przerwy, czy po prostu jesienią nie zdążyłeś dopełnić formalności – nabór na semestr letni jest dla Ciebie.

Proces zapisu jest prosty: wystarczy, że wejdziesz na stronę studia-online.pl i sprawdzisz wybrane studia. Jeśli przy ich nazwie znajduje się informacja o otwartej rekrutacji – możesz zapisać się od razu. Pamiętaj, że liczba miejsc może być ograniczona, a o przyjęciu może decydować kolejność zgłoszeń.

Zacznij studia na nowoczesnej uczelni WSKZ

Wszystkie studia inżynierskie są dostępne na platformie studia-online.pl. W WSKZ studiujesz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza dostęp do materiałów dydaktycznych 24/7 na nowoczesnej platformie e-learningowej i możliwość nauki we własnym tempie.

Rekrutacja zimowa jest otwarta — wejdź na studia-online.pl i już teraz zapisz się na studia inżynierskie w WSKZ!