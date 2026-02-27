AI zbadało Biblię

Przełomowe izraelskie badanie wykorzystuje sztuczną inteligencję i narzędzia statystyczne do identyfikacji odcisków językowych w Biblii. Naukowcy wykazali, że możliwe jest zidentyfikowanie różnych stylów pisma w Biblii na podstawie częstotliwości występowania określonych słów i wzorców językowych. Wykorzystując model oparty na sztucznej inteligencji oszacowano prawdopodobnych autorów. Badanie, przeprowadzone przez Uniwersytet w Hajfie we współpracy z Uniwersytetem Reichmana, zostało opublikowane w czasopiśmie PLOS ONE.

Badacze byli w stanie wyróżnić trzy dobrze znane grupy pism biblijnych: wczesne teksty z Księgi Powtórzonego Prawa, teksty z Ksiąg Proroków Dawnych (Księga Jozuego, Sędziów, Samuela i Królów) oraz pisma kapłańskie, znajdujące się głównie w Księdze Kapłańskiej i innych częściach Tory.

Zdaniem badaczy, zastosowana przez nich metoda pozwala na przypisanie kolejnych rozdziałów biblijnych do jednej z tych grup autorów, nawet jeśli tożsamość autora jest nieznana.

"To może zmienić nasze rozumienie rozwoju Biblii"

Odkryliśmy, że każda grupa pisarzy miała inny odcisk palca językowego – nawet w popularnych słowach, takich jak „nie”, "który” czy "król" – mówił prof. Israel Finkelstein, kierownik Wydziału Archeologii i Kultur Morskich Uniwersytetu w Hajfie i jeden z autorów badania. Opracowana przez nas metoda pozwala precyzyjnie wykryć te różnice. To nowe narzędzie naukowe, które empirycznie potwierdza idee, które do tej pory opierały się głównie na interpretacji – i może zmienić nasze rozumienie rozwoju Biblii.

Pytanie o to, kto napisał Biblię i w jakich okolicznościach historycznych, zaprząta biblistów od wieków. Biblia miała być pisana przez długi czas przez różnych autorów w różnych miejscach. Jednak pomimo dziesięcioleci szczegółowej analizy, nie istniała żadna metoda oparta na danych, która pomogła by zbadać różnice.

Zespół badawczy opracował model analizujący częstotliwość występowania poszczególnych kombinacji wyrazów w tekście biblijnym. Model porównał rozdziały na podstawie wzorców użycia języka i zaoferował ilościową metodę przypisywania każdego rozdziału do określonego stylu pisania – powiedziała dr Faigenbaum-Golovin.

W drugiej fazie badacze zastosowali swój model do dodatkowych rozdziałów, których styl pisania był przedmiotem sporów w literaturze naukowej. Celem było sprawdzenie, czy metoda ta może być wykorzystana do celów badawczych – identyfikacji stylu pisania rozdziałów, co do których nie ma konsensusu naukowego – powiedział inny badacz.

Co odkryli naukowcy?

Naukowcy odkryli, że styl biblijny można zidentyfikować na podstawie słownictwa i wzorców frazeologicznych. Jedną z głównych zalet tej metody jest możliwość wyjaśnienia własnych wniosków poprzez wskazanie konkretnych słów lub wyrażeń, które doprowadziły do ​​klasyfikacji rozdziału – zauważył inny naukowiec.

Biblia powstawała przez wieki i w różnych kontekstach – niektórzy w Jerozolimie, inni podczas niewoli babilońskiej. Możliwość wykrycia cech językowych każdej grupy pomaga nam lepiej zrozumieć ewolucję tekstu biblijnego – podsumowali.

Naukowcy zapowiedzieli, że zamierzają użyć AI, by analizować starożytne teksty.