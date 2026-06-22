Jak czytamy w portalu "Polskiobserwator", międzynarodowy zespół oceanografów dokonał niezwykłego odkrycia podczas 28-dniowej ekspedycji badawczej na południowo-wschodnim Pacyfiku. Naukowcy zlokalizowali tam najwyższą na świecie górę podwodną, która wznosi się na 3 109 metrów ponad dno oceanu.

Imponujące rozmiary odkrycia

O skali tego znaleziska świadczą porównania: wysokość nowo odkrytej formacji jest niemal czterokrotnie większa od wieżowca Burj Khalifa w Dubaju (828 metrów). Obiekt ten przewyższa także Górę Olimp w Grecji.

Zlokalizowany na wodach międzynarodowych, około 900 mil morskich na zachód od wybrzeży Chile, seamount (góra podwodna, która nie przebija tafli oceanu) stanowi część łańcucha wzniesień Grzbietu Nazca. Choć góra nie posiada jeszcze oficjalnej nazwy, eksperci wskazują na jej kluczowe znaczenie dla zrozumienia geologii dna oceanicznego w tym regionie.

Naukowcy zrobili to po raz pierwszy w historii

Badacze zwracają uwagę nie tylko na imponującą strukturę geologiczną, ale przede wszystkim na ekosystem, który ją zamieszkuje. Jak podaje portal, dzięki wykorzystaniu zdalnie sterowanego robota podwodnego ROV SuBastian, udało się zarejestrować niezwykłe zjawiska. Na stokach góry naukowcy udokumentowali rozległe "ogrody" gąbek oraz koralowce liczące setki lat. Obszary te pełnią funkcję schronienia dla różnorodnych gatunków ryb, krabów królewskich oraz rozgwiazd.

W trakcie tej samej wyprawy badawczej naukowcy po raz pierwszy w historii sfilmowali żywego kałamarnika z rodzaju Promachoteuthis. Dotychczas ten rzadki głowonóg był znany badaczom niemal wyłącznie z martwych okazów, które trafiały do sieci rybackich w sposób przypadkowy.