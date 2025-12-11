Rosyjski naukowiec zatrzymany przez ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działająca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną 4 grudnia zatrzymała obywatela Federacji Rosyjskiej Aleksandra B. – powiedział Dobrzyński.

Jakie zarzuty są stawiane Rosjaninowi?

Wyjaśnił, że „postępowanie dotyczy nielegalnego prowadzenia wykopalisk archeologicznych w latach 2014-2019 na terenach Ukrainy obecnie okupowanych przez Rosję”.

Według ustaleń RMF FM, które pierwsze o tym poinformowało, Rosjaninowi zarzuca się "zniszczenie obiektów krymskiego dziedzictwa kulturowego”. "Straty wyliczono na ponad 200 milionów hrywien” – podało RMF FM.

Mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji prokuratury – przekazał Dobrzyński. Zapowiedział, że ma "wpłynąć wniosek z prokuratury ukraińskiej o ekstradycję zatrzymanego".

Sąd ma teraz czas, żeby (…) spokojnie tę sprawę rozpatrzyć – powiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w czwartek na antenie radia TOK FM.