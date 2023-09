Synoptycy poinformowali, że w nocy i rano miejscami będą występować mgły, zwłaszcza w pierwszej połowie tygodnia. Taką pogodę przyniesie wyż Olenka z centrum nad Polską, a później kolejny wyż, który rozbuduje się nad południową Skandynawią i będzie przemieszczać się przez kraje nadbałtyckie nad Ukrainę. Napływające początkowo z północnego zachodu powietrze polarne morskie, będzie stopniowo zmieniało się w suchszą i cieplejszą masę powietrza.

Reklama

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Praktycznie w całym kraju bezdeszczowo, jedynie mieszkańcy południowo-wschodniej części Polski powinni pamiętać o zabraniu parasoli. Mogą tam wystąpić słabe przelotne opady deszczu.

Reklama

Temperatura maksymalna wyniesie od około 20 st. C nad morzem i miejscami na południu kraju do 25 st. C na zachodzie. Wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr słaby i umiarkowany, który tylko wysoko w górach będzie dość silny i porywisty.

Wtorek będzie bardzo podobny do dnia poprzedniego. Rano na Pomorzu i w obniżeniach podgórskich pojawią się szybko zanikające mgły. Termometry pokażą maksymalnie od około 22° st. C na krańcach północnych i miejscami na południu do 26 st. C na zachodzie kraju.

Nawet 30 stopni w cieniu

W środę i czwartek mało chmur i bezdeszczowo. Rano mogą lokalnie wystąpić mgły. Temperatura maksymalna od 22 do 25 st. C na krańcach północnych i na południu, na pozostałym obszarze od 25 do 28 st. C.

Od piątku do niedzieli nadal pogodnie. Temperatura maksymalna od około 25 st. C na północnym wschodzie do około 30 st. C na zachodzie i południowym zachodzie Polski; nad morzem od 22 do 25 st. C.