Naukowcy najprawdopodobniej odkryli kilkanaście obiektów znajdujących się za Plutonem. To zupełnie nowa część Układu Słonecznego, o której nie mieliśmy do tej pory pojęcia. Okazuje się, że jest w nim dużo więcej materii niż się wydawało. To potencjalne nowe cele dla sondy New Horizons należącej do NASA. Do szybkiego przejrzenia danych zarejestrowanych przez teleskop Subaru znajdujący się na Hawajach wykorzystano sztuczną inteligencję.

Tajemnice Układu Słonecznego Pas Kuipera rozciąga się w odległości od 30 do 50 jednostek astronomicznych od Słońca. 1 jednostka to 1-krotna odległość między Ziemią a Słońcem. W Pasie Kuipera znajduje się m.in. Pluton oraz obiekt Arrokoth, będący najdalszym obiektem odwiedzonym przez sondę kosmiczną. W tym miejscu najprawdopodobniej znajduje się również hipotetyczna dziewiąta Planeta X. Reklama Do tej pory naukowcom nie udało się odkryć zbyt wielu masywnych obiektów poza Pasem Kuipera. Poczynione obecnie odkrycia są przełomowe. Okazuje się bowiem, że nasz Układ Słoneczny kryje jeszcze sporo tajemnic. Jest duża szansa, że za orbitą Plutona może znajdować się kolejny Pas Kuipera. Teleskop Webba zaobserwował niezwykłe obiekty. "Czy to w ogóle możliwe?" Zobacz również Wpływ Słońca sięga dalej niż podejrzewali naukowcy Nasz Układ Słoneczny rozciąga się za Neptunem na odległość około 100 jednostek astronomicznych. Do tej pory naukowcom wydawało się, że jest on zbyt mały w porównaniu do innych układów gwiezdnych. Poczynione odkrycia sugerują jednak, że jest dużo masywniejszy. Zaobserwowane obiekty znajdują się w odległości 10 jednostek astronomicznych od Pasa Kuipera. Naukowcy twierdzą, że mogą być one od niego odciągane przez coś większego. Być może jest to kolejny Pas Kuipera, w którym znajduje się mnóstwo nieznanych elementów. Reklama Na ten moment konieczne jest potwierdzenie ustaleń oraz dalsza analiza danych. Zespół badaczy korzysta ze sztucznej inteligencji, która jest w stanie szybko przeglądać informacje. W przeciwnym wypadku naukowcy musieliby poświęcić dodatkowe tygodnie. Obecna misja sondy New Horizons została przedłużona do 2029 r., dlatego istnieje szansa, że będzie ona w stanie znaleźć te obiekty. Małgorzata Krzystała-Łątka Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję