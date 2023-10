Naukowcy snują hipotezy o istnieniu niezwykłych cząstek

Niezwykłe cząstki, które miałyby umożliwić podróże w czasie to tachiony. Póki co ich istnienie jest wyłącznie hipotetyczne. Przypisuje się im jednak zdolność do osiągania prędkości nadświetlnej, co oznacza, że mogłyby przekraczać prędkość światła, obecnie uważaną za maksymalną. Naukowcy snują hipotezy, że skoro istnieje materia i antymateria, być może istnieją także cząstki nieustannie podróżujące szybciej niż światło. Według nich, gdyby potwierdzono obecność tachionów, zburzyłoby to jedną z głównych zasad rządzących światem.

Czy podróże w czasie mogłyby być niebezpieczne dla naszej rzeczywistości?

Zaburzenie powiązań przyczynowo-skutkowych z powodu przemieszczania się w czasie to motyw znany z filmów i książek. Okazuje się jednak, że gdyby ludzie faktycznie mogli podróżować w ten sposób dzięki tachionom, byłoby to poważne zagrożenie. Wynikałoby to z możliwości realizacji scenariuszy, których przy normalnych ograniczeniach nie dałoby się wypełnić. Przykładowo, ludzie otrzymywaliby informacje o danym zjawisku jeszcze zanim do niego dojdzie.

Istnienie tachionów mogłoby zatem zaburzyć związki przyczynowo-skutkowe, na których opiera się nasze pojmowanie rzeczywistości. Oznaczałoby to, że skutki nie są powiązane z przyczynami, a przyczyny nie prowadzą do określonych skutków. Miałoby to ogromny wpływ na naszą egzystencję, która straciłaby jakikolwiek sens.

Dotychczasowe wyniki badań nie potwierdziły istnienia takich cząstek. Przeczy im również szczególna teoria względności Einsteina.