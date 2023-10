Turcja, Syria, Afganistan. Te kraje w 2023 r. zostały dotknięte prawdziwie śmiercionośnymi trzęsieniami ziemi, w których śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy osób, a setki tysięcy odniosły poważne obrażenia. Trudno nawet policzyć, ile domostw zostało zniszczonych. Wielu z tych, którzy ocaleli, straciło dorobek całego życia.

W aktywnych sejsmicznie rejonach świata możliwość przewidywania trzęsień z dużym wyprzedzeniem (tak jak w przypadku prognozy pogody) mogłaby w przyszłości uratować wiele ludzkich istnień, zwierząt, budynków, majątków. Naukowcy z Uniwersytetu Teksasu w Austin pracują nad takim narzędziem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI).

Sztuczna inteligencja ostrzeże przed trzęsieniem ziemi nas tydzień wcześniej

Opracowany przez naukowców z amerykańskiej uczelni algorytm przewidział 70 proc. trzęsień ziemi tydzień przed ich wystąpieniem. System testowano przez siedem miesięcy na terenie Chin. AI jest w stanie bardzo szybko i z dużą precyzją analizować potężne bazy danych.

AI prawie się nie myli? "Przewidywanie trzęsień ziemi to Święty Graal”

System zdołał na razie przewidzieć 14 takich kataklizmów (wraz z ich siłą) w promieniu ok. 300 km od miejsca, w którym wystąpiły. W jednym przypadku AI nie zdołała "wyczuć” nadchodzącego zagrożenia, a kilkukrotnie wydała fałszywe ostrzeżenie. Skuteczność jest jednak imponująca.

– Przewidywanie trzęsień ziemi to Święty Graal. Nie jesteśmy jeszcze bliscy przewidywania dla dowolnego miejsca na świecie, ale to, co osiągnęliśmy, mówi nam, że to, co uważaliśmy za niemożliwy problem, w zasadzie można rozwiązać – powiedział Sergey Fomel, profesor geofizyki z teksańskiej uczelni.

AI będzie ostrzegać przed trzęsieniami ziemi. Czas na kolejne testy

Naukowcy z Austin zamierzają teraz przetestować swój model w innych regionach świata, które charakteryzują się silną aktywnością sejsmiczną. Mowa o Japonii, Grecji, Turcji, Włoszech i Stanach Zjednoczonych (Kalifornia i Teksas). Jeśli technologia byłaby skuteczna podczas badań w różnych rejonach świata, projekt można by nazwać pełnym sukcesem.

– Nie widzisz nadchodzącego trzęsienia ziemi. To kwestia milisekund, a jedyną rzeczą, którą możesz kontrolować, jest to, jak jesteś przygotowany. Nawet przy 70 proc. jest to świetny wynik, który może pomóc zminimalizować straty gospodarcze i ludzkie, a także radykalnie poprawić gotowość na trzęsienie ziemi na całym świecie – dodają tęgie głowy z Teksasu.