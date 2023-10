Konkretnie, mowa tu o ptakach, które polegają na ziemskim polu magnetycznym w trakcie długodystansowych migracji. Kosmiczna pogoda może jednak zakłócać to pole magnetyczne, w związku z czym ptaki rzadziej wyruszają w podróż w trakcie burzy magnetycznej. Natomiast gdy już wyruszą, to częściej się gubią. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Michigan w Stanach Zjednoczonych.

Burze magnetyczne wpływają na ptaki

W jaki sposób amerykańscy naukowcy zbadali wpływ burz magnetycznych na ptaki? Przeprowadzili badania, w których sprawdzili, jaki związek mają nocne podróże ptaków z zaburzeniem pola magnetycznego Ziemi. Dokonali analizy naziemnych stacji radiowych, zlokalizowanych na terenie amerykańskich Wielkich Równin. Nieprzypadkowo, bowiem to główny szlak migracji ptaków w tej części świata.

Burze geomagnetyczne. Jak w ich trakcie zachowują się ptaki?

W czasie takich zjawisk ptaki podróżowały o 9-17 proc. rzadziej. Z kolei te, które zdecydowały się na podróż, niejednokrotnie miały kłopoty w znalezieniu drogi. W szczególności jesienią, przy dużym zachmurzeniu.– Nasze wyniki pokazują, jak bardzo decyzje zwierząt zależą od warunków środowiskowych - między innymi tych, których ludzie nie dostrzegają, na przykład zaburzeń pola geomagnetycznego. Zmiany w zachowaniu mają skutki w ruchach całych populacji – powiedział Eric Gulson-Castillo, główny autor badania.

Burze geomagnetyczne. Co to takiego?

Nagłe i intensywne zmiany pola magnetycznego Ziemi (magnetosfery). Zaburzenia te powodowane przez koronalne wyrzuty masy ze Słońca, powstające w czasie trwania rozbłysków, wywołują gwałtowne zmiany parametrów fizycznych wiatru słonecznego. Te z obłoków cząstek naładowanych, które przemieszczają się w kierunku Ziemi, docierają tam przeważnie po 20-70 godzinach i natrafiają na ziemską magnetosferę. Powodują także istotne zmiany w jonosferze w czasie burzy magnetycznej, która może trwać około dwóch dni. Rozróżnia się początkową fazę dodatnią i następującą potem bardziej długotrwałą ujemną.