Naukowcy odkryli kawałek skały z tajemniczymi znakami, który czekał na zbadanie przez 4000 lat. Archeolodzy określili go jaką “mapę skarbów” i zamierzają wykorzystać do znalezienia starożytnych miejsc w północno-zachodniej Francji. Zdaniem badaczy jest to najstarsza mapa Europy. Obecnie trwają badania nad zrozumieniem dziwnych rycin. Najprawdopodobniej informują one o miejscach, gdzie znajdują się zaginione pomniki.

Jakie tajemnice kryje "mapa skarbów"?

Czy płyta Saint-Belec jest symbolem starożytnego królestwa? Skałę nazwano płytą Saint-Belec. Na ten moment nie jest znana data jej powstania. Yvan Pailler, profesor na Uniwersytecie Zachodniej Bretanii, chce wykorzystać mapę do wyszukania stanowisk archeologicznych. Obecnie są one identyfikowane poprzez zaawansowany sprzęt radarowy, zdjęcia lotnicze lub zwyczajnie przez przypadek, w trakcie kopania fundamentów pod nowe budynki. Reklama 12800 lat temu stało się coś, co zmieniło życie na Ziemi. Zaskakujące odkrycie archeologów Zobacz również Jakie tajemnice kryje "mapa skarbów"? Zdaniem naukowców starożytna mapa wyznacza obszar o powierzchni około 30 na 21 kilometrów. Zespół chce zbadać całe terytorium, porównując odkrycia z oznaczeniami na płycie. Prawdopodobnie może to zająć nawet 15 lat. Płyta została po raz pierwszy odkryta w 1900 roku przez lokalnego historyka. Nie był on jednak w stanie zrozumieć jej znaczenia. Zespół Yvana Paillera oraz Clementa Nicolasa odkrył ją ponownie w 2014 roku. Reklama Niektóre symbole były dość łatwe do rozszyfrowania. Naukowcy zidentyfikowali m.in. rzeki i góry Roudouallec oraz część regionu Bretanii, która znajduje się około 500 kilometrów na zachód od Paryża. Następnie badacze zeskanowali płytę i porównali obrazy z aktualnymi mapami. Okazało się, że są one zgodne w około 80 proc. Konieczne jest jeszcze zrozumienie znaczenia innych symboli geometrycznych. “Mapa skarbów” kryje maleńkie wgłębienia. Według badaczy mogą wskazywać na kurhany, domostwa lub złoża geologiczne. Stanowią one potencjalne znaleziska. Była najpotężniejszą kobietą swoich czasów. Niezwykłe odkrycie w egipskim grobowcu Zobacz również Reklama Czy płyta Saint-Belec jest symbolem starożytnego królestwa? Archeolodzy spędzili ostatnie tygodnie na poszukiwaniach w miejscu, w którym początkowo została znaleziona płyta. Zdaniem Paillera było to jedno z największych miejsc pochówku z epoki brązu w Bretanii. W trakcie ostatnich wykopalisk odkryto także kilka wcześniej nieznanych fragmentów płyty. Te kawałki zostały wcześniej odłamane i wykorzystane jako ściana grobowca. Naukowcy podejrzewają, że mapa przedstawia obszar odpowiadający powierzchni starożytnego królestwa, które mogło upaść w wyniku buntów. Wyjaśnia to dlaczego fragmenty płyty zostały wykorzystane jako materiał budowlany i utraciły swoją wartość. Małgorzata Krzystała-Łątka Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję