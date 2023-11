Archeolodzy zidentyfikowali pozostałości muru otaczającego miasto, w którym kiedyś znajdował się pałac, fosa, cmentarze, warsztaty garncarskie i odlewnia brązu. Konstrukcje są niezwykle rozległe i różnorodne, stanowiąc dowód na to, że Yaoheyuan było niegdyś potęgą polityczną i kulturalną. Miasto odegrało kluczową rolę w okresie Zhou trwającym od 1045 roku p.n.e. do 771 p.n.e.

Tajemnicze grobowce zdradzają zwyczaje mieszkańców miasta

W trakcie badań znaleziono wiele grobowców zawierających rozczłonkowane szczątki. Należały one nie tylko do ludzi, ale również koni, wołów, kóz, owiec, kurczaków, psów i królików. Co dziwne, zwierzęta były pochowane tuż obok szkieletów mieszkańców. Zdaniem naukowców tego typu ofiary musiały stanowić powszechną praktyką w Yaoheyuan. Świadczy o tym liczebność grobowców. Szczególnie intrygujący był dół ofiarny ze szkieletami koni, które ułożono warstwami. Niektóre z nich podzielono na segmenty, co oznacza, że musiały zostać rozczłonkowane przed wrzuceniem ich do dołu. W sumie archeolodzy znaleźli szczątki aż 120 koni.

To nie koniec zaskakujących odkryć. Archeolodzy trafili także na kawałek kości zawierający napisy. Znajdowały się na nim ideogramy podobne do chińskich znaków. Te znaleziska potwierdzają przypuszczenia badaczy, że Yaoheyuan było wyjątkowo bogatym miastem o wysokim statusie. Ma o tym świadczyć pochówek ofiarny oraz konsumpcja koni. Zwierzęta były jednym z najważniejszych zasobów w tamtych czasach, zwłaszcza w północno-zachodnich Chinach.

Cenne artefakty i pozostałości domów — archeolodzy odkrywają skarby starożytnego miasta

Niezwykle wartościowym znaleziskiem była odlewnia brązu. Znajdowało się tam mnóstwo zbiorników, pozostałości mieszanki gliny używanej niegdyś do wykonywania form, a także pieców i fundamentów budynków. To pierwsze takie miejsce z okresu zachodniego Zhou.

W jednym z grobowców znaleziono przedmiot wykonany z amazonitu, czyli półszlachetnego kamienia w niebiesko-zielonym odcieniu. Poza tym na całym obszarze odkryto mnóstwo różnorodnych artefaktów, w tym formy ceramiczne, przedmioty z jadeitu i kamienia, wyroby z laki i naczynia seledynowe. Kolejne wykopaliska odsłoniły jeszcze więcej kości z wygrawerowanymi ideogramami lub symbolami. Na zewnątrz miasta znaleziono pozostałości domów, popielników, składowisk, pieców i dróg, zaś wewnątrz murów skomplikowaną sieć kanałów.

Do tej pory archeolodzy nie poświęcali zbyt wiele czasu tym terenom, dlatego konieczne są dalsze badania. Dzięki nim być może uda się lepiej zrozumieć znaczenie samego miasta w tym okresie historii Chin oraz jego powiązania z innymi ośrodkami.