Ludzie nieustannie poszukują sposobów na wydłużenie życia. Niestety coraz częściej uciekamy się do dziwnych metod, zamiast sięgnąć do podstaw, a dokładnie do naszej diety. Naukowcy przeprowadzili szeroko zakrojone badanie, które polegało na analizie danych dotyczących spożycia żywności i stanu zdrowia. Wzięło w nim udział prawie pół miliona mieszkańców Wielkiej Brytanii. Okazało się, że zmiana diety oraz przestrzeganie pewnych nawyków może wydłużyć życie nawet o 10 lat. Jest jednak pewien haczyk.

Zespół kierowany przez Larsa Fadnesa, badacza zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii, stworzył model oczekiwanej długości życia.Powstał na podstawie danych pozyskanych od uczestników badania, którzy musieli dokumentować, jak wyglądała ich dieta. Następnie naukowcy pogrupowali osoby na podstawie ich wzorców żywieniowych. Zaobserwowali także, w jaki sposób zmieniały się one w czasie. Udało się jednocześnie zidentyfikować osoby, które jedzą przeciętnie i niezdrowo, osoby odżywiające się zgodnie z zaleceniami brytyjskiego ministerstwa zdrowia oraz osoby stosujące tzw. dietę długowieczności. Reklama Dieta ma kolosalny wpływ na długość życia Badania pokazują, że spożywanie zdrowszej żywności może przynieść znaczne korzyści zdrowotne, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasu. W analizie uwzględniono także takie czynniki jak palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz aktywność fizyczną. Okazało się, że mężczyźni i kobiety w wieku 40 lat, którzy zmienili swoją dietę z niezdrowej na zgodną z zaleceniami ministerstwa zdrowia, zyskali około 9 lat średniej długości życia. Kolejna istotna zmiana dotyczyła uczestników badań, którzy zrezygnowali ze słodkich napojów i przetworzonej żywności na rzecz produktów pełnoziarnistych, orzechów, owoców, warzyw i umiarkowanej ilości ryb. Jest to tak zwana dieta długowieczności. Jej przykładem jest m.in. dieta śródziemnomorska i dieta DASH. Takie osoby wydłużyły swoje życie o dodatkowe 10 lat. Co ciekawe, u uczestników, którzy na początku stosowali przeciętną dietę lub poprawili swoje nawyki żywieniowe w późniejszym wieku, nie odnotowano tak dużego wzrostu średniej długości życia. Reklama Coraz więcej rodziców w USA daje dzieciom melatoninę na sen. Badacze ostrzegają Zobacz również Naukowcy odkryli sposób na długowieczność. Ale jest problem Okazuje się, że im większe są zmiany wprowadzone w kierunku zdrowszych nawyków żywieniowych, tym większy oczekiwany wzrost średniej długości życia. Dobra informacja jest taka, że na zmianę diety nigdy nie jest za późno. Osoby w wieku 70 lat również mogą wydłużyć swoje życie o około 4-5 lat, jeśli przerzucą się na zdrowe odżywianie. Muszą jednak zastosować się do ogólnych zaleceń (np. tych, które podaje ministerstwo zdrowia) lub wybrać dietę długowieczności. Naukowcy przyznają, że utrzymanie zdrowego stylu życia w miarę upływu czasu może być wyzwaniem. Pojawia się jeszcze jedna niedogodność, a mianowicie kwestia dostępności zdrowej i taniej żywności. Jest to problem systemowy, w którego rozwiązaniu muszą uczestniczyć rządy. Na ten moment zdrowa żywność jest droższa niż produkty przetworzone. W 2017 roku przeprowadzono badanie w Stanach Zjednoczonych, które wykazało, że opodatkowanie niezdrowych produktów, przy jednoczesnym dotowaniu zdrowych odpowiedników mogłoby każdego roku uratować życie 60 000 osób. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Zanieczyszczenie światłem to coraz większy problem. Jakie ma skutki dla człowieka?

