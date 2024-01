O zjawisku pełni Księżyca mówimy w momencie, gdy satelita znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi, niż nasza gwiazda. W tym czasie dokładnie widzimy zachwycający Srebrny Glob, bowiem jest oświetlony prawie cały obszar zwrócony w stronę planety. Niebo jest tak jasne, że naukowcy często mają trudności z prowadzeniem obserwacji astronomicznych. Pełnia to jedna z czterech faz Księżyca.Oprócz tego wyróżniamy nów, pierwszą kwadrę i ostatnią kwadrę.

Reklama

Każda pełnia Księżyca ma swoją własną nazwę. Te określenia pochodzą jeszcze z czasów starożytnych i mają związek ze zmieniającą się przyrodą, zachowaniem zwierząt lub roślin. Większość wymyślili Indianie. Jak nazywają się poszczególne zjawiska?

Pełnia Księżyca w styczniu. 25 stycznia 2024 - Wilczy Księżyc

Pierwszy tegoroczny Księżyc w pełni pojawi się na niebie 25 stycznia. Jego nazwa wiąże się z zachowaniem wilków, które w czasach średniowiecznych dawały znać o swojej obecności poprzez wycie. W ten sposób narzekały na brak pożywienia w środku zimy.

Reklama

Reklama

Pełnia Księżyca w lutym. 24 lutego 2024 - Śnieżny Księżyc

Lutowa pełnia nawiązuje z kolei do typowej, śnieżnej pogody w tym okresie. Trudne warunki panowały także w Ameryce Północnej, zamieszkiwanej przez rdzenne plemiona. Mieszkańcy musieli mierzyć się z zimnem i obfitymi opadami śniegu.

Pełnia Księżyca w marcu. 25 marca 2024 - Robaczy Księżyc

Rdzenni Amerykanie nazwali marcowy Księżyc robaczym ze względu na ślady pozostawiane przez te niewielkie zwierzęta w świeżo rozmrożonej ziemi.

Pełnia Księżyca w kwietniu. 24 kwietnia 2024 - Różowy Księżyc

Różowy odnosi się do koloru wcześnie kwitnących, dzikich kwiatów, które porastały okolice zamieszkiwane przez plemiona indiańskie. Pełnia zapowiadała także narodziny różowego mchu i floksów, które są jednymi z pierwszych wiosennych kwiatów.

Pełnia Księżyca w maju. 23 maja 2024 - Kwiatowy Księżyc

Maj to okres intensywnego kwitnienia roślin, w tym zwłaszcza kwiatów. Z tego względu majowy Księżyc w pełni doczekał się właśnie takiej nazwy. Jest to moment, gdy przyroda budzi się do życia.

Pełnia Księżyca w czerwcu. 22 czerwca 2024 - Truskawkowy Księżyc

Czerwcowy Księżyc jest ściśle związany ze zbiorami truskawek w Ameryce Północnej. Stąd też wzięła się jego urocza nazwa.

Pełnia Księżyca w lipcu. 21 lipca 2024 - Koźli Księżyc

Lipiec to czas, gdy samiec sarny, czyli kozioł powoli odzyskuje poroże zrzucone wczesną wiosną. Indianie, którzy zaobserwowali to zjawisko, postanowili powiązać z nim pełnię Księżyca.

Pełnia Księżyca w sierpniu. 19 sierpnia 2024 - Zbożowy Księżyc/Księżyc Jesiotra

Sierpniowa pełnia ma dwa określenia. Zbożowy Księżyc, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do zbiorów. Z kolei Księżyc Jesiotra wynika z dużej liczby ryb w wodach Ameryki Północnej, a dokładnie w terenach dawniej zamieszkiwanych przez Indian.

Pełnia Księżyca we wrześniu. 18 września 2024 - Księżyc Plonów

Koniec lata i początek jesieni to okres ostatniego zbioru plonów. Stąd też wzięła się nazwa dla wrześniowego Księżyca. Poza tym odnosi się ona do jesiennej równonocy oraz bardzo jasnego wyglądu Srebrnego Globu. Z uwagi na to, że wcześnie pojawiał się na niebie, pozwalał rolnikom na kontynuowanie zbiorów w nocy.

Pełnia Księżyca w październiku. 17 października 2024 - Księżyc Myśliwych

Koniec żniw był jednocześnie początkiem okresu polowania. Stąd październikowa pełnia Księżyca odnosi się do myśliwych. W tym czasie polowano zwłaszcza na lisy i jelenie, które nie były w stanie ukryć się na gołych polach.

Pełnia Księżyca w listopadzie. 15 listopada 2024 - Księżyc Bobrów/Mroźny Księżyc

W listopadzie określenie na Księżyc w pełni ma bezpośredni związek z zachowaniem bobrów. W tym miesiącu zwierzęta te są szczególnie aktywne, zwłaszcza w godzinach nocnych. Jest to okres intensywnej budowy tam na rzekach oraz przygotowania do nadchodzącej zimy.

Istnieje także inna nazwa - Mroźny Księżyc. Ma ona związek z pierwszymi jesiennymi mrozami, które zazwyczaj pojawiają się już pod koniec listopada. Dawniej był to moment, który wyznaczał koniec prac polowych.

Pełnia Księżyca w grudniu. 15 grudnia 2024 - Zimny Księżyc/Pełnia Długich Nocy

Nazwa Zimny Księżyc jest dość łatwa do rozszyfrowania. Grudzień przynosi bowiem znaczne ochłodzenie i czasami bardzo silny spadek temperatury oraz opady śniegu.

Pełnia Długich Nocy odnosi się z kolei do przesilenia zimowego, gdy dzień jest najkrótszy, a noc najdłuższa w całym roku.