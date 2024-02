Jedno z ostatnich badań dotyczących powstania życia na Ziemi kwestionuje jego kosmiczne pochodzenie. Naukowcy z Sorbony mają dowody, że wszystko mogło zacząć się na naszej planecie w wyniku uderzenia piorunów podczas erupcji wulkanów. Najprawdopodobniej działo się to na terenach dzisiejszej Turcji, Peru i Włoch. To zjawisko miało doprowadzić do wytwarzania ogromnych ilości azotu, ułatwiając narodziny najwcześniejszych form życia.