O sprawie pisze portal independent.co.uk. Czy "test skórki pomarańczowej" to bzdura, czy sposób na sprawdzenie, czy nasz partner to odpowiednia osoba?

Test skórki pomarańczowej podbija TikTika

Podobnie jak w przypadku wielu rzeczy spopularyzowanych przez TikToka, "teoria skórki pomarańczowej" może wydawać się nadmiernym uproszczeniem czegoś, co składa się z wielu niuansów. Test jest prosty: jeśli twój partner cię kocha, wykona dla ciebie małe zadania, które jesteś w stanie wykonać sama. Jednym z zadań może być właśnie obranie pomarańczy.

Zwolennicy tej teorii uważają reakcję partnera za główny wskaźnik jakości związku i na tej podstawie sprawdzają, czy partner jest gotów robić rzeczy wyłącznie po to, by cię uszczęśliwić. Czy jest to jednak dobry papierek lakmusowy na to, czy nasz związek jest jakościowy i czy partner nas kocha?

"Ogólną oznaką zdrowego związku jest dawanie i branie oraz szczere, wzajemne zainteresowanie tym, co uszczęśliwia naszego partnera" - mówi dla Independent trenerka ds. związków Kate Mansfield. Ostrzega jednak przed "nadmiernymi uproszczeniami".

"Wszyscy musimy być gotowi dostosować się i zaspokoić potrzeby oraz pragnienia naszego partnera, ale tylko do pewnego momentu. Kluczowa jest równowaga, a nadmierne uszczegóławianie i upraszczanie może sprawić, że ludzie uwierzą, że nie są kochani - podczas gdy w rzeczywistości chodzi o brak uzgodnionych oczekiwań i granic w związku" – tłumaczy.

Trenerka ds. relacji Jane Parker nazywa tę teorię "uogólnieniem" i twierdzi, że sprawdza się ona tylko w przypadku niektórych typów ludzi. "Jeśli twoim językiem miłości są tzw. akty służby, to może być ważną potrzebą w związku to, że twój partner również lubi okazywać miłość, robiąc dla ciebie różne rzeczy. Dla niektórych będzie to bardzo ważne, ponieważ postrzegają wykonywanie prostych zadań, takich jak zrobienie filiżanki herbaty jako akt miłości. Dla innych nie jest to konieczne ani ważne, a oni postrzegają miłość i czują się kochani na różne sposoby" – wyjaśnia.

Koncepcja "pięciu języków miłości"

Koncepcja "pięciu języków miłości" wprowadzona przez Gary'ego Chapmana w jego książce "The Five Love Languages" mówi o tym, że istnieje pięć głównych sposobów, w jaki ludzie wyrażają i odbierają miłość. Są to:

Słowa uznania - wyrażanie miłości poprzez komplementy, wyrazy wdzięczności i słowa budujące.

- wyrażanie miłości poprzez komplementy, wyrazy wdzięczności i słowa budujące. Jakość spędzanego wspólnie czasu - poświęcanie uwagi i spędzanie czasu z ukochaną osobą, aby okazać jak jest dla nas ważna.

- poświęcanie uwagi i spędzanie czasu z ukochaną osobą, aby okazać jak jest dla nas ważna. Prezenty - wyrażanie miłości poprzez dawanie prezentów i gestów symbolicznych.

- wyrażanie miłości poprzez dawanie prezentów i gestów symbolicznych. Akty służby - wyrażanie miłości poprzez wykonywanie czynności i gestów służących dobrobytowi partnera.

- wyrażanie miłości poprzez wykonywanie czynności i gestów służących dobrobytowi partnera. Kontakt fizyczny - wyrażanie miłości poprzez bliskość fizyczną, taką jak pocałunki, objęcia, czy głaskanie.

Czerwone flagi w związku

"Należy patrzeć na ogólny obraz, a nie na pojedyncze rzeczy - a co najważniejsze, musimy komunikować się bezpośrednio i otwarcie o tym, czego chcemy" – twierdzi Mansfield. Z kolei Jane Parker twierdzi: "Jeśli twój partner nie wykazuje regularnej chęci zadowolenia cię lub nie wykazuje zainteresowania uszczęśliwianiem cię, będzie to znacząca czerwona flaga dla związku. Musisz czuć się ważna w swoim związku, a te małe działania pokazują, że nasi partnerzy troszczą się o nas i są dla nas obecni".

Obie trenerki przyznają, że kluczowa jest właściwa, otwarta komunikacja. "Być może wybrałaś partnera, który po prostu nie dostrzega wartości w robieniu takich rzeczy" – zauważa Parker. "Nie oznacza to, że nie zrobi tego w przyszłości, jeśli zda sobie sprawę, że jest to dla ciebie ważne. Jeśli wie, że jest to dla ciebie ważne, a odmawia, może to oznaczać, że twoje potrzeby w związku nie będą mogły zostać zaspokojone" – dodaje.

Teoria skórki pomarańczowej. Dlaczego nie jest skuteczna?

Za sprawą trendu na TikToku wiele kobiet wystawiło swoich partnerów na próbę - celowo prosząc ich o wykonanie drobnych zadań, tylko po to, by sprawdzić, czy to zrobią. "Testowanie partnera w celu oceny poziomu miłości na podstawie trendów w mediach społecznościowych to niebezpieczna gra" – przyznaje Kate Mansfield.

Także inni eksperci ostrzegają, że ten rodzaj eksperymentu społecznego zdecydowanie nie sprzyja zdrowemu związkowi. "Nie wydaje się sprawiedliwe, aby używać go jako szybkiej ścieżki do poznania, czy partner jest 'odpowiedni'" – podkreśla Parker. "Poznajemy ludzi z czasem, poprzez wiele interakcji i reakcji. Ocenianie kogoś na podstawie jednej odpowiedzi na ten test byłoby niesprawiedliwe i mogłoby być niedokładne" - podsumowuje.