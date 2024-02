Tym razem badacze postanowili sprawdzić, czy nawyki żywieniowe mogą być tymi czynnikami stylu życia, które przyczyniają się do rozwoju choroby Alzheimera. W tym celu porównali sposoby odżywiania się 108 Australijczyków cierpiących na to schorzenie z nawykami 330 zdrowych osób. Okazało się, że dieta pierwszej grupy opierała się na bardzo niezdrowych produktach.

Reklama

Naukowcy odkryli potencjalny związek między sposobem odżywiania a demencją

Zespół badaczy z Bond University i Griffith University w Australii przeprowadził analizę stylu życia uczestników. Okazało się, że osoby chorujące na Alzheimera każdego dnia spożywały produkty mięsne oraz przetworzone dania, takie jak hamburgery i pizza. Poza tym jadły dużo mniej owoców i warzyw, w porównaniu do drugiej grupy. Zaobserwowano także niższe spożycie białego i czerwonego wina.

Tahera Ahmed z Bond University twierdzi, że rozwój choroby Alzheimera w mózgu rozpoczyna się już w średnim wieku. Niemniej jednak skutki schorzenia są bezpośrednio powiązane z niekontrolowanym stylem życia, który prowadzimy od najmłodszych lat. Nie od dziś wiadomo, że dieta jest bezpośrednio powiązana ze zdrowiem. Spożywanie przetworzonej żywności oraz dużych ilości mięsa może też wyzwalać coś innego, co zwiększa ryzyko demencji.

Reklama

To co jemy, może zwiększać naszą podatność na choroby

Przeprowadzone badanie jest kolejnym dowodem na to, że nasz sposób odżywiania zwiększa ryzyko określonych chorób. Dieta opierająca się na ultraprzetworzonej żywności może pogarszać funkcje poznawcze u niektórych osób. Wynika to z faktu, iż takie jedzenie ma zwykle mniej składników odżywczych oraz błonnika, a więcej cukru, tłuszczu i soli. Tahera Ahmed przyznaje, że niezdrowe nawyki żywieniowe pogarszają zdrowie mózgu, przyczyniając się do problemów układu naczyniowego i otyłości. Wszystkie te choroby są ze sobą ściśle powiązane.

Reklama

Na ten moment naukowcy nie wiedzą jakie są dokładne powiązania między niezdrową dietą a chorobą Alzheimera. Nie można również stwierdzić, że wybory dietetyczne w bezpośredni sposób zwiększają ryzyko zachorowania, bowiem w grę wchodzi także wiele innych czynników, np. ćwiczenia, wzorce snu, inne choroby oraz genetyka.

Badacze nieustannie pracują nad udoskonaleniem metod leczenia schorzenia. W Australii oraz innych krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, odsetek cierpiących na demencję jest bardzo wysoki. Jeśli naukowcom uda się zidentyfikować czynniki, które pozostają pod naszą kontrolą i mają wpływ na rozwój choroby, być może uda się zmniejszyć te liczby. Wymaga to jednak podnoszenia świadomości młodych ludzi na temat korzyści płynących ze zdrowego odżywiania, zamiast regularnego objadania się przetworzoną żywnością.