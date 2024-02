Poszukiwania życia w innym miejscu we wszechświecie trwają od wielu lat. Niestety ten proces nie należy do łatwych, nie tylko przez to, że inne planety znajdują się bardzo daleko, ale również dlatego, że nie jesteśmy do końca pewni, czego należy szukać. Astrobiologom udało się jednak sporo dowiedzieć o sposobach identyfikowania życia pozaziemskiego, głównie poprzez badanie, jak i kiedy Ziemia stała się planetą zdatną do zamieszkania.