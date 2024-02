O badaniach napisał serwis euronews.com. Naukowcy badali norniki preriowe – gryzonie znane z monogamii, by przeanalizować związek między miłością a substancjami chemicznymi w mózgu. Jak rozstanie z partnerem wpływa na mózg?

Nadzieja dla osób po utracie ukochanej osoby

Wyniki badań mogą dawać nadzieję osobom, które stoją w obliczu złamanego serca lub utraty ukochanej osoby. Badania sugerują, że mózg jest w stanie niejako "zresetować się", by dać czas na poszukiwanie nowego partnera.

Naukowcy z University of Colorado Boulder w Stanach Zjednoczonych przeanalizowali rolę dopaminy w mózgach norników preriowych za pomocą technologii neuroobrazowania na potrzeby badania. Zostało ono opublikowane w czasopiśmie Current Biology.

Norniki preriowe należą do 3-5 proc. ssaków, które tworzą monogamiczne więzi pozostając razem przez długi czas i rozpaczając po utracie partnera. Jeden z aspektów badania dotyczył roli dopaminy w mózgu, gdy partnerzy są razem. W jednym z badań nornica preriowa musiała nacisnąć dźwignię, by dostać się do swojego partnera lub wspiąć się przez ogrodzenie, aby się do niego dostać.

Czujnik światłowodowy śledził aktywność w części mózgu zwierzęcia związanym z nagrodą społeczną i motywacją. Czujnik zapalał się, gdy wykrywał dopaminę, która jest neuroprzekaźnikiem i hormonem odgrywającym rolę w wywoływaniu uczucia przyjemności.

"Naukowcy odkryli, że gdy norniki preriowe naciskały dźwignię lub wspinały się po ścianie, aby być ze swoimi partnerami, czujnik zapalał się" – powiedziała Anne Pierce, absolwentka CU Boulder, która była głównym autorem badania. To samo działo się, gdy węszyły lub przytulały się do siebie. Czujnik przygasał jednak, gdy po drugiej stronie ściany lub drzwi zamiast partnera znajdował się przypadkowy nornik.

"Cały świat społeczny ludzi jest w zasadzie zdefiniowany przez różne stopnie selektywnego pragnienia interakcji z różnymi ludźmi, niezależnie od tego, czy jest to romantyczny partner czy bliscy przyjaciele" – mówi Zoe Donaldson, profesor nadzwyczajna neuronauki behawioralnej na CU Boulder i starsza autorka badania. "Badania te sugerują, że niektóre osoby pozostawiają unikalny chemiczny ślad w naszym mózgu, który skłania nas do utrzymywania tych więzi w czasie" – dodaje.

Mózg "resetuje się", by utworzyć nową więź

Naukowcy zbadali również, co dzieje się po okresie długiej rozłąki. Trzymali partnerów nornika preriowego oddzielnie przez cztery tygodnie, co jest długim okresem w życiu gryzonia, zanim ponownie ich połączyli. Odkryli, że gdy para znów była razem, przypływ dopaminy prawie zniknął. "Uważamy to za rodzaj resetu w mózgu, który pozwala zwierzęciu kontynuować i potencjalnie stworzyć nową więź" – wyjaśnia Donaldson.

Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, w jaki sposób odkrycie to przekłada się na ludzi, ale naukowcy uważają, że może to mieć wpływ na ludzi walczących o powrót do poprzedniego związku.

"Mamy nadzieję, że dzięki zrozumieniu, jak wyglądają zdrowe więzi w mózgu, możemy zacząć identyfikować nowe terapie, aby pomóc wielu osobom z chorobami psychicznymi, które wpływają na ich świat społeczny" – podsumowała badaczka.