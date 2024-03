Olbrzymia zielona anakonda ma imponujące rozmiary. Gad ma ponad 6 metrów długości i waży 200 kilogramów.

Uważano, że na wolności występuje tylko jeden gatunek anakondy zielonej, Eunectes murinus, ale czasopismo naukowe Diversity ujawniło w tym miesiącu, że nowa "północna zielona anakonda" należy do innego, nowego gatunku, Eunectes akiyama.

Badacz Bryan G. Fry, australijski profesor biologii na University of Queensland, który od prawie 20 lat bada gatunki anakondy występujące w Ameryce Południowej, powiedział agencji Reuters, że odkrycie to pozwala im wykazać, że oba gatunki oddzieliły się od siebie prawie 10 milionów lat temu.

Reklama

Ale naprawdę zdumiewające było to, że pomimo tej różnicy genetycznej i pomimo długiego okresu rozbieżności, oba zwierzęta są całkowicie identyczne - powiedział.

Reklama

Naukowcy w szoku

Zielone węże anakondy są bardzo podobne wizualnie, a jednak różnica genetyczna wynosi u nich 5,5 proc. To zaskoczyło naukowców. To niewiarygodnie duża różnica genetyczna, szczególnie jeśli spojrzymy na to w kontekście tego, że różnimy się tylko o 2 proc. od szympansów - powiedział Fry.

Anakondy są niezwykle przydatnym źródłem informacji na temat zdrowia ekologicznego obszaru i potencjalnego wpływu wycieków ropy w regionie na zdrowie ludzi - powiedział Fry Reutersowi.

Skażone gady

Dodał, że w niektórych obszarach Ekwadoru węże, które były badane przez nich, były silnie skażone wyciekami ropy naftowej.

Czym jest anakonda?

Anakonda to ogromny wąż, który występuje w tropikalnych lasach deszczowych Ameryki Południowej.

Anakondy są jednymi z największych węży na świecie. Mogą osiągać długość nawet do 9 metrów (czasami nawet więcej) i ważyć ponad 100 kilogramów.

Węże te zamieszkują bagna, rzeki, jeziora i wilgotne lasy. Są doskonale przystosowane do życia w wodzie i często polują na swoje ofiary w wodzie.

To drapieżniki, które żywią się różnymi zwierzętami, takimi jak ptaki, gryzonie, małe ssaki i ryby. Ich głównym celem są jednak duże ssaki, takie jak kapibary czy jelenie.

Anakondy są wężami duszącymi. Zwykle czekają w ukryciu w wodzie lub na brzegu, a następnie atakują swoją ofiarę, obejmując ją swoim potężnym ciałem i dusząc ją.

Węże mają ostre zęby, ale nie są one trujące. Zamiast tego polegają na swojej sile i umiejętności duszenia ofiar. Ich jad nie jest groźny dla ludzi.

Anakondy są często obecne w lokalnych legendach i mitach. Wielu ludzi w Ameryce Południowej wierzy, że te węże są duchami opiekuńczymi lasów i rzek.