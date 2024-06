Korzyści z jazdy na rowerze

Jazda na rowerze przynosi liczne korzyści nie tylko dla zdrowia, ale i dla sylwetki. Uruchamia jednocześnie wiele partii mięśni w naszym organizmie. Podczas takiego wysiłku pracują nie tylko mięśnie nóg, ale również brzucha, pośladków, pleców czy ramion. Jeśli więc zależy nam na smukłej sylwetce jazda na rowerze to doskonały wybór. Regularny trening przyspiesza metabolizm i pomaga zredukować tkankę tłuszczową.

Zmiany w naszym wyglądzie można zauważyć już po 30 dniach systematycznych ćwiczeń. Ciało nabiera sprężystości, a codzienna dawka ruchu dodaje energii. Przejażdżki rowerowe, szczególnie wiosną i latem to też wyjątkowo przyjemna forma uprawiania sportu, którą można połączyć na przykład ze zwiedzaniem. Wyzwala endorfiny, które pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie.

Rower dla zdrowia

Dzięki regularnym przejażdżkom na rowerze możemy więc wyrzeźbić sylwetkę i poczuć się szczęśliwsi. Co jeszcze daje codzienna jada na dwóch kółkach? Korzyści dla zdrowia są nieocenione. Przede wszystkim wzmacnia układ krążenia. Poprawia naszą kondycję, a tym samym wydolność serca, naczyń krwionośnych i płuc.

Przebywanie na świeżym powietrzu wspiera także odporność. Buduje siłę i wytrzymałość mięśni, pozytywnie wpływa także na kręgosłup wzmacniając nasze plecy. Kolejną zaletą jest fakt, że ta aktywność fizyczna nie obciąża stawów w tak dużym stopniu, jak bieganie. Jednocześnie poprawia ich elastyczność.

Ile można schudnąć po miesiącu jazdy na rowerze?

Jeśli naszym celem jest utrata wagi, to rower z pewnością nam w tym pomoże. Efekty będą widoczne jeszcze w te wakacje. Wystarczy godzina jazdy dziennie, by w ciągu miesiąca pozbyć się kilku zbędnych kilogramów. Podczas godzinnego treningu możemy spalić około 600 kalorii. Przez miesiąc daje to 18 tys. kalorii.

By stracić jeden kilogram trzeba spalić około 7 tys. kalorii. Zatem codzienna jazda na rowerze w połączeniu z niskokaloryczną dietą pozwala zgubić około jednego kilograma tygodniowo, a więc nawet 4 kilogramy w miesiąc. To zdaniem dietetyków w sam raz, by zdrowo i bezpiecznie schudnąć.