Mówiąc o szkodliwym działaniu cukru, mamy na myśli głównie “cukier dodawany”, a nie naturalny, który występuje np. w owocach lub nabiale. Najgorszy dla naszego zdrowia jest cukier znajdujący się w produktach przetworzonych, słodyczach i słodkich napojach. Występuje on aż pod 60 nazwami, dlatego czasem trudno jest go zidentyfikować.

Czym grozi nadmiar cukru?

Osoby spożywające duże ilości cukru są narażone na nadwagę i otyłość, które mogą prowadzić do cukrzycy, miażdżycy, chorób serca oraz zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Do tego dochodzą choroby stawów i kręgosłupa. Zdaniem autorów raportu "Cukier, otyłość - konsekwencje” z 2019 roku, może to skutkować skróceniem życia nawet o 15 lat. Spożywanie dużej ilości cukru wiąże się też z ryzykiem próchnicy zębów, złym samopoczuciem, trądzikiem oraz szybszym starzeniem. Osoby, których dieta w dużym stopniu opiera się na produktach przetworzonych i słodyczach, powinny zwrócić uwagę, czy nie występują u nich niżej opisane objawy.

Zły nastrój i częste uczucie rozdrażnienia

Jeśli na co dzień czujesz się poirytowany i rozdrażniony, niekoniecznie musisz winić za to stres. Może się okazać, że powtarzający się zły nastrój jest wynikiem spożywania nadmiernej ilości cukru. Warto zatem przyjrzeć się, jak czujesz się po zjedzeniu czegoś słodkiego, a jak w czasie, gdy nie masz dostępu do słodyczy lub przekąsek. Wahania nastroju wynikają z tego, że posiłek zawierający duże ilości cukru szybko podnosi poziom glukozy we krwi. Wtedy czujesz się lepiej. Gdy jednak poziom glukozy zaczyna spadać, jesteś ospały i rozdrażniony. Cukier ma ogromny wpływ na nasz nastrój i może nawet wywoływać objawy podobne do depresji.

Jesteś stale zmęczony? To może oznaczać nadmiar cukru

Typowym objawem świadczącym o tym, że w diecie jest za dużo cukru, jest stan nieustannego zmęczenia i brak energii. Jest to wynik wspomnianych już wahań cukru. Po spożyciu słodyczy czujesz nagły przypływ sił, jednak taki stan utrzymuje się tylko przez chwilę. Po strawieniu tych produktów doświadczysz spadku energii i wydajności. Poza tym sięgając po produkty przetworzone nie dostarczasz organizmowi wartościowych składników, przez co nie jest on odpowiednio odżywiony i zwyczajnie nie ma sił do pracy.

Nieustanny apetyt na słodkie produkty

Osoby, które jedzą duże ilości słodyczy, mogą w krótkim czasie uzależnić się od cukru. Jest to bezpośrednio związane z wpływem tej substancji na mózg człowieka. Cukier oddziałuje na ośrodek przyjemności i pobudza wzrost dopaminy, czyli hormonu szczęścia. To dlatego po zjedzeniu czegoś słodkiego czujesz się tak dobrze. Niestety mózg szybko się do tego przyzwyczaja. Poza tym słodkie potrawy nie zaspokajają głodu na długi czas. Organizm stosunkowo szybko spala cukier, dlatego chwilę po jedzeniu znowu jesteś głodny.

Chęć dodawania cukru do różnych dań

Z biegiem czasu możesz zauważyć, że nie smakują ci już produkty, które nie są dosładzane lub zawierają niewielkie ilości cukru. Wiele osób dokłada kolejne łyżeczki do kawy i herbaty lub przygotowuje coraz słodsze ciasta. Jeśli zauważysz, że pod tym względem nastąpiła u ciebie spora zmiana, to sygnał, że w twojej diecie jest za dużo cukru.

Wysokie ciśnienie krwi

Regularne mierzenie ciśnienia może wiele powiedzieć o stanie naszego zdrowia. Okazuje się, że spożywanie dużych ilości cukru wpływa na wzrost ciśnienia krwi i może być czynnikiem powodującym nadciśnienie. Wysoki poziom glukozy we krwi uszkadza naczynia krwionośne, przez co cholesterol może łatwiej przywierać do ścian naczyń.

Problemy ze snem - kolejny objaw zbyt dużej ilości cukru w diecie

W przypadku “przecukrzenia” mogą pojawić się problemy z zasypianiem lub ogólnie ze snem. Często jest to też wynik spożywania słodkich produktów chwilę przed pójściem spać. U niektórych osób może dojść do zaburzeń insulinooporności, czego skutkiem jest nocne chrapanie.

Mgła mózgowa

Często zapominasz, co chciałeś powiedzieć, masz problemy z koncentracją oraz jasnością umysłu? To może być wynik spożywania nadmiernej ilości cukru. W efekcie dochodzi do hiperglikemii, co wiąże się z powstawaniem stanów zapalnych w mózgu i pogorszeniem funkcji poznawczych.

Oprócz wyżej wymienionych objawów twój niepokój powinny też wzbudzić problemy z uzębieniem, częste bóle brzucha, biegunki, nasilający się trądzik, bóle stawów oraz przyrost masy ciała.