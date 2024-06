Wpływ natury na zdrowie

Wiele mówi się o tym, jak ważna dla zdrowia psychicznego i fizycznego jest aktywność fizyczna. Warto jednak pamiętać także o tym, że pozytywny wpływ na nas także natura – przebywanie na świeżym powietrzu może być zbawienne. W czym pomaga?

Natura pozwala się wyciszyć

Reklama

Współcześnie bardzo łatwo się przebodźcować. Z każdej strony docierają do nas informacje, szum, rozmowy. Po kilku godzinach w biurze, zakupach, przebywaniu w mieście można być prawdziwie zmęczonym, a tym samym – rozdrażnionym.

Szukając wyciszenia, warto wybrać się do lasu czy parku, pospacerować, usiąść na ławce i przyglądać się naturze. Dzięki ciszy i samotności można zwrócić większą uwagę na własne potrzeby, na to, co dzieje się z nami wewnętrznie i odpocząć. W codziennym pędzie można to zatracić, dlatego tak ważne jest odnajdowanie ciszy w naturze. Wówczas łatwiej naładować baterie i przywrócić energię.

Oczy potrzebują odpoczynku

Natura może też pomóc odpocząć naszym oczom. Wielu z nas w dzisiejszych czasach spędza długie godziny przed ekranami – większymi i mniejszymi. Nie tylko w pracy, lecz także w wolnych chwilach zerkamy w monitory. A to niestety sprawia, że wzrok coraz bardziej się męczy. Niewiele osób pamięta o tym, by co godzinę spoglądać w dal podczas używania komputera czy innych urządzeń. Nie dbamy o to, a wszystko może skończyć się rozwojem wad i coraz gorszym widzeniem.

Oczy doskonale odpoczywają wśród natury. Można spokojnie patrzeć w dal, przyglądać się zieleni, rozluźnić się i pozwolić sobie na pełny relaks. Takie spędzanie czasu nie tylko świetnie zadziała na wzrok, lecz także zniweluje stres.

Reklama

Zwiększaj odporność dzięki naturze

Szukasz sposobów na polepszenie odporności organizmu? Jednym z nich jest odpoczynek na świeżym powietrzu. Co ważne, nie jest tutaj istotne, czy będziesz w tym czasie aktywny fizyczne. Choć oczywiście ruch jest bardzo ważny, także leżenie na kocu, siedzenie na ławce czy powolny spacer po lesie mogą sprawić, że organizm się wzmocni. Ponadto czas na świeżym powietrzu wpływa na jakość snu, a im lepiej śpisz, tym sprawniej działa twój organizm.

Walka z nadciśnieniem i otyłością

Jak podaje serwis Interia Zdrowie, badania wskazują, że regularne spacery na świeżym powietrzu mogą obniżać ciśnienie tętnicze.

"Wystarczy przebywać na łonie natury 10 minut, by obniżyć ciśnienie tętnicze, 20 minut poprawia nastrój, a już godzinne obcowanie z naturą wyostrza uwagę i koncentrację" – czytamy w artykule.

Co więcej, świeże powietrze pomóc może również osobom chorującym na otyłość. Przede wszystkim dlatego, że spędzając w ten sposób czas, zazwyczaj ludzie są aktywni, ruszają się, relaksują, dotleniają, a tym samym mogą też tracić kilogramy.

Pospaceruj, by poczuć się lepiej

Spacery na łonie natury – w górach, lasach, parkach, na łąkach – są zbawienne dla naszego samopoczucia. Im więcej roślinności wokół, tym większy relaks i spokój. Dlatego też przebywanie na świeżym powietrzu jest tak istotne, by zachować dobry nastrój. Zyskuje na tym nie tylko zdrowie fizyczne, lecz także psychiczne. Warto z tego skorzystać.