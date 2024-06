Wielu osobom ze słowem rekin kojarzą się krwiożercze drapieżniki, takie jak żarłacz biały, żarłacz tygrysi, żarłacz tępogłowy czy żarłacz białopłetwy. Niektórym na myśl przychodzi słynny film "Szczęki" i przedstawione na nim ataki rekina ludojada.

Reklama

Rekiny w Bałtyku. Czy jest się czego bać?

Rekiny są drapieżnikami na szczycie łańcucha pokarmowego. Polują na różne organizmy morskie, od małych ryb po większe ssaki morskie. Niektóre gatunki, takie jak rekin wielorybi, żywią się planktonem.

Rekiny mają unikalną budowę ciała, a ich szkielet zbudowany jest z chrząstki, a nie z kości. Istnieje blisko aż 500 gatunków rekinów. Różnią się one od siebie wielkością, kształtem i stylem życia. Najmniejszy - rekin karłowaty – ma zaledwie 17 cm długości. Największy - rekin wielorybi – osiąga długość 18 metrów.

Reklama

W Morzu Bałtyckim rekiny nie pojawiły się nagle. Nie jest to skutek anomalii pogodowych. W Morzu Bałtyckim rekiny żyją od zawsze.

Czy rekiny w Bałtyku są groźne?

Rekiny preferują dość wysokie zasolenie wód. To sprawia, że w Bałtyku nie występuje wiele gatunków, ponieważ zasolenie wynosi 7 promili. Odmiany takie jak przedstawiony w "Szczękach" żarłacz tępogłowy preferują na dodatek wody cieplejsze. Istnieją jednak odmiany, którym środowisko Bałtyku odpowiada.

W Bałtyku możemy spotkać 3 gatunki rekinów. Jednym z nich jest rekin psi. Ma około 1,5 metra długości i wiele czasu spędza na przeszukiwaniu dna morskiego w poszukiwaniu pożywienia. Bywa też aktywnym drapieżnikiem, który poluje na ryby takie jak śledzie, sardynki i dorsze, oraz głowonogi i skorupiaki. Zdarza się, że poluje w grupie, co pozwala mu efektywnie złowić zdobycz.

Innym gatunkiem rekina zamieszkującym wody Bałtyku jest rekin bałtycki, czyli koleń pospolity. Jest podobnej wielkości co rekin psi, ale nie powinien budzić niepokoju, ponieważ żywi się rybami, takimi jak śledzie, dorsze i makrele, głowonogami oraz skorupiakami. Jest też klasyfikowany jako gatunek narażony na wyginięcie przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) ze względu na intensywne połowy oraz jego powolne tempo rozmnażania.

Największym rekinem żyjącym w Bałtyku jest lamna śledziowa, zwana też żarłaczem śledziowym lub rekinem śledziowym. Osiąga długość nawet 3 metrów i może ważyć nawet 200 kilogramów. Żarłacz śledziowy również odżywia się głównie śledziami, makrelą, łososiem, dorszem oraz głowonogami.

W Bałtyku można okazjonalnie spotkać również długoszpara, czyli żarłacza olbrzymiego, który osiąga aż 12 metrów długości. Na jego szczękę składają się 3 tysiące zębów. To drugi co do wielkości rekin na świecie, który… żywi się planktonem, małymi rybami i larwami. Zwierzę pływa z szeroko otwartym pyskiem filtrując wodę przez swoje ogromne skrzela, które zatrzymują drobne organizmy.