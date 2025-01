Poznanie pochodzenia i rozmieszczenia wody na Księżycu ma ogromne znaczenie dla planowania przyszłych misji kosmicznych. Woda jest kluczowym zasobem dla astronautów i może odegrać decydującą rolę w powstaniu stałych baz na Księżycu oraz Marsie. "Przyszłe bazy księżycowe i marsjańskie będą w kolosalnej mierze zależały bowiem od dostępu do wody" – podkreślają badacze.

Przełom w nauce. Naukowcy obalają popularną teorię o wodzie na Księżycu

Wcześniejsze analizy, oparte na próbkach z misji Apollo, sugerowały trzy możliwe źródła wody na Księżycu: pierwotne zasoby obecne od momentu jego powstania, komety uderzające w powierzchnię oraz reakcje wodoru z wiatru słonecznego z tlenem zawartym w księżycowej glebie. Jednak najnowsze badania poddają w wątpliwość trzecią hipotezę.

Zespół naukowców wykorzystał zaawansowane techniki analityczne do ponownego przebadania próbek skał przywiezionych na Ziemię w czasie misji Apollo 9. Skoncentrowali się na analizie izotopów tlenu zawartych w wodzie. Wyniki wskazują, że zdecydowana większość księżycowej wody pochodzi z wewnętrznych zasobów Księżyca lub została dostarczona przez uderzające w jego powierzchnię komety.

W tym badaniu wyjątkowe jest to, że wykorzystujemy najnowocześniejsze pomiary naukowe, które potwierdzają dotyczące wody na Księżycu zdroworozsądkowe teorie — większość wody była tam od początku, a dodatkowe ilości zostały dostarczone przez uderzenia lodowych komet – stwierdza Maxwell Thiemens, współautor pracy opublikowanej w periodyku "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Konsekwencje odkrycia dla eksploracji kosmosu

Naukowcy zaznaczają, że choć mechanizm powstawania wody z wiatru słonecznego jest możliwy, jego efektywność wydaje się być znikoma. Bardziej skomplikowany mechanizm powstawania wody z wiatru słonecznego wydaje się nie być zbyt wydajny – dodaje Thiemens.

Dodatkowo, badacze przeprowadzili również pomiary próbek pochodzących z Marsa. Chociaż nie było to głównym celem ich badań, wyniki mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłej eksploracji Czerwonej Planety.

Takie badania nie były wcześniej prowadzone, a my uważamy, że mogą dostarczyć NASA cennych wskazówek na temat tego, gdzie znajduje się woda na Księżycu – podkreśla jeden z naukowców, Mark Thiemens.

Prawdziwym celem programu Artemis jest późniejsze dotarcie ludzi na Marsa. Nasze badania pokazują, że prawdopodobnie znajduje się na nim co najmniej tyle samo wody, co na Księżycu, jeśli nie więcej – mówi.

Nowe odkrycia otwierają nowe możliwości w eksploracji kosmosu i przybliżają nas do przyszłości, w której stała obecność człowieka na Księżycu i Marsie stanie się rzeczywistością.

