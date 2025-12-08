Zdaniem Sasina były premier nie zostanie ponownie szefem rządu ponieważ "jest to nierealne" z tego powodu, że "tak nie inaczej układa się dziś scena polityczna". Przesuwa się mocno na prawo – dodał poseł podkreślając, że Morawiecki "reprezentuje w PiS bardziej centrowy nurt, wizerunek centrowy i to nie jest to, czego oczekują wyborcy prawicy".

Nie pozostaję głuchy na to, o czym mówią politycy Konfederacji– dodał poseł Sasin. Zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość "w odpowiednim momencie zdecyduje i zaprezentuje takiego kandydata na premiera, który będzie pewnym symbolem tego, w którym kierunku PiS chce podążać". Ja uważam, że powinno podążać w stronę partii zdecydowanie konserwatywnej, prawicowej. To nasza tożsamość – zaznacza Jacek Sasin.

PiS coraz bardziej skręca w prawo

Ta wypowiedź to kolejny dowód na to, że PiS coraz bardziej skręca w prawo, a wyborcy się radykalizują. Coraz większą popularność zdobywa Konfederacja i partia Grzegorz Brauna.

Z sondażu Opinia24 wynika, że 31,7 proc. chce zagłosować na Koalicję Obywatelską. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,1 proc. Na na trzecim miejscu jest Konfederacja z 14,6 proc. poparcia z wzrostem o 2 pkt proc.

Konfederacja kluczowym graczem

Wszystko wskazuje na to, że, po wyborach parlamentarnych w 2027 roku kluczowym graczem na scenie politycznej stanie się Konfederacja. Bez niej żadna z partii nie będzie w stanie samodzielne rządzić. Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, uważa jednak, że inna partia może wyrosnąć na drugiego koalicjanta.

Jego zdaniem PiS że źle ocenia tego, kto jest głównym konkurentem Prawa i Sprawiedliwości.Myślę, że dzisiaj jest nim jest Grzegorz Braun- stwierdził Mastalerek w TVN24.pl. Dodał, że Konfederacja zabiera wyborów różnym partiom. To są anty-establishmentowi, anty-mainstreamowi, byli kukizowcy, nawet ludzie, którzy głosowali na Trzecią Drogę. Natomiast Grzegorz Braun zabiera tylko i wyłącznie Prawu i Sprawiedliwości - powiedział Mastalerek.