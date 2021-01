Magdalena Rigamonti: Cisza.

Cały czas w zgodzie. I nie wiem, ku…, skąd się biorą te plotki. To musi być jakiś bardzo „sprytny” sposób na skonfliktowanie nas. Ale nie ma takiej opcji. Znamy się z Martą od lat, działamy wspólnie, mam do niej ogromne zaufanie, zrobiłyśmy już razem przeróżne rzeczy, łącznie ze strajkiem międzynarodowym. Wiem, jakie są jej słabe strony, jakie mocne. Czasami mamy różne zdanie, jak to inteligentni ludzie, nie zmienia to jednak faktu, że jest w nas ogromna siła i determinacja do działania. Żaden dąs nie stanie nam na drodze. Ploteczki o konfliktach są pobożnym życzeniem. Mamy zbyt wiele rzeczy do zrobienia.