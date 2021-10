PO na razie podrzuciła ten pomysł PiS-owi. Poinformowała opinię publiczną, że będzie rozmawiała z Prawem i Sprawiedliwością i że PiS plus oni – jak to mówił Donald Tusk – wystarczą do zmiany konstytucji. Natomiast nie rozmawiała o tym ani z Hołownią, ani z Kosiniakiem-Kamyszem, ani z lewicą. Mam zresztą wrażenie, że Tusk nie rozmawiał o tej sprawie także ze swoją partią, bo chwilę wcześniej padały takie słowa jak „nie ma zgody na żadne zmiany konstytucji z Jarosławem Kaczyńskim i jego partią”. To mówił Marcin Kierwiński. Podobnie wypowiadali się Sławomir Neumann i Cezary Tomczyk. Niech więc najpierw ustalą zeznania między sobą, a nawet jeśli to zrobią, to nie widzę tu zaproszenia dla reszty opozycji (nawiasem mówiąc, nie można zmieniać konstytucji podczas obowiązywania stanu wyjątkowego). Pamiętają panowie, jak Borys Budka ogłaszał Koalicję 276? O inicjatywie dowiedziałem się z mediów następnego dnia, Kosiniak-Kamysz po dwóch dniach, a Hołownia nie wie o tym do dziś.