Prezydent kraju, który dysponuje ponad 300 głowicami atomowymi i jest drugą potęgą nuklearną NATO, po sześciogodzinnych rozmowach z Władimirem Putinem próbował przekonywać świat, że uratował pokój. Do dziennika „Financial Times” poszedł przeciek, żezobowiązał się do wycofania po manewrach na Białorusi wszystkich żołnierzy. Te rewelacje podsycał sam Macron. - To do mnie należało zablokowanie gry, aby zapobiec eskalacji i otworzyć nowe perspektywy. Ten cel jest dla mnie spełniony. Francja ugruntowała wiarygodność – ocenił.