Putin spodziewał się rozbicia Zachodu i debat na temat tego jak ma wyglądać bezpieczeństwo euroatlantyckie, a osiągnął efekt odwrotny od zamierzonego – dodaje Parafianowicz.

W podcaście dziennikarz DGP wyjaśnia też:

- w jaki sposób myślenie o bezpieczeństwie w Finlandii zdefiniowało pokłosie wojny zimowej z przełomu 1939/40

- jaką politykę ma prowadzić 5,5-milionowe państwo, żeby utrzymać suwerenność

- jak Finlandia i Szwecja budowały swój system bezpieczeństwa

- czym była finlandyzacja

- jak Putinowi „udało się” zachęcić co najmniej kilka państw do przystąpienia do NATO lub bliższego związania się z Sojuszem.