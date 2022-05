Nagrodą pocieszenia dla Ukraińców za powstrzymanie rosyjskiej ekspansji miałaby być integracja europejska w wersji soft. - Pomysł przyszedł mi do głowy przy obliczaniu daty wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej na obecnych zasadach – byłby to dopiero 2036 r.! Dlatego musimy zbudować europejską konfederację, która będzie instytucjonalnym miejscem dającym Ukrainie , a także innym krajom kandydującym do członkostwa w UE, możliwość integracji z europejską rodziną – stwierdził w kwietniu były premier Włoch Enrico Letta w wywiadzie z francuskim pismem „Les Echos”.