W koalicji ciągle trwają dyskusje dotyczące sposobu rozprawienia się z Trybunałem Konstytucyjnym – instytucją przez rządzących uważaną za skrajnie upolitycznioną i serwilistyczną wobec Prawa i Sprawiedliwości. Z czego wynika zwłoka? Nie ma decyzji co do metody działania.

Znaczenie uchwały

Chodzi o zakres szykowanych uchwał sejmowych. Jedni woleliby, by odnosiły się one imiennie do wadliwie wybranych sędziów (zwłaszcza trzech tzw. dublerów), inni – by była to jedna uchwała, stwierdzająca, że wskutek wadliwych powołań sędziowskich i działalności TK trybunału w tej chwili praktycznie nie ma. To byłaby droga np. do nieuznawania jego orzeczeń, nie tylko tych wydanych z dublerami w składzie.

