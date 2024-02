Kamiński wyjaśnił, że "działa w porozumieniu z klubem PiS". Razem z jego władzami i moim przyjacielem Maciejem Wąsikiem podejmiemy działania, które spowodują, że ten mandat (poselski) będziemy mogli wypełniać w sposób realny - mówił.

Ograniczenia dostępu do Sejmu

Prowadzący rozmowę w Polsat News, przypomniał, że rzeczniczka Szymona Hołowni zapowiedziała, że Wąsik i Kamiński będą mogli wejść na galerię sejmową, ale na salę plenarną nie wpuszczą ich strażnicy marszałkowscy.

Gdybym był byłym posłem, być może skorzystałbym z tej szlachetnej propozycji, natomiast jestem posłem - odparł polityk PiS, przypominając, że decyzję w jego sprawie podjęła "jedyna powołana" do tego izba Sądu Najwyższego.

Krytyka Hołowni

Jego zdaniem "to, że pan Hołownia nie honoruje wyroków SN, to kolejny dowód na popełnianie przez niego przestępstwa". Ci ludzie - mówię o Tusku, Hołowni - zachowują się, jakby mieli rządzić wiecznie. To przejaw straszliwej arogancji władzy - powiedział.

Ostrzeżenie dla premiera i marszałka Sejmu

Następnie zwrócił się do premiera i marszałka Sejmu: Nie będziecie rządzić wiecznie, panowie. To są czyny przestępcze, za które będziecie rozliczeni w przyszłości. Nie przyjmuję do wiadomości tego, że mam ustępować przed ludźmi, którzy łamią prawo. To nie ja łamię prawo.

Pogląd obozu rządzącego

Dziennikarz Polsat News przypomniał o poglądzie obozu rządzącego, który przypomina, że Kamiński jest przestępcą i istnieje prawomocny wyrok skazujący z grudnia 2023 roku oraz orzeczenie Izby Pracy SN mówiące co innego niż werdykt Izby Kontroli.

Jest ustawa o SN, która wyraźnie określa, jakie są izby w SN i jaki jest zakres działania poszczególnych izb. Tylko Izba Kontroli i Spraw Publicznych mogła zająć się tą sprawą (mandatu Kamińskiego - red.). Każde inne działania, manipulacje, jakich dopuścił się pan Hołownia, są dowodem na łamanie prawa - odparł polityk.

W jego ocenie tu nie chodzi o "prywatną sprawę, tylko o zasadę". To uderzenie w fundamenty demokracji. Ja i Maciej Wąsik mamy demokratyczny mandat do tego, aby zasiadać w Sejmie. Są politycy niezwykle dziś wpływowi, którzy łamią prawo i nie chcą uhonorować wyborcom, Polakom, którzy nas wybrali, prawa do swojej reprezentacji w parlamencie - stwierdził.

Wąsik: Do zobaczenia w Sejmie!

"Jestem poslem. Stwierdził to Sąd Najwyższy Poniżej fragment uzasadnienia orzeczenia SN uchylającego postanowienie @szymon_holownia w sprawie wygaszenia naszych mandatów. Wyrok SO z 20 grudnia nie wywołuje skutku prawnego w postaci utraty wybieralnosci. Do zobaczenia w Sejmie!" - poinformował na platformie X Maciej Wąsik.