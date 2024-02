Przypomnijmy, że sąd wydał wyrok skazujący Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego na karę dwóch lat pozbawienia wolności za działania mające na celu podżeganie do korupcji oraz fałszowanie dokumentów. Obydwaj zostali również objęci pięcioletnim zakazem zajmowania stanowisk publicznych, co uniemożliwia im pełnienie roli posłów. Prezydent postanowił jednak udzielić łaski byłym kierownikom Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Reklama

Wirtualna Polska zleciła United Surveys przeprowadzenie sondażu w sprawie plotek związanych ze startem Wąsika i Kamińskiego w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jak wynika z badań, nawet niektórzy wyborcy PiS twierdzą, że to zły pomysł. Profesor Antoni Dudek ocenił, że mowa o tej części elektoratu, która może zacząć się odwracać od partii.

Reklama

Polacy oceniają ten pomysł negatywnie

68,8 procent pytanych Polaków ocenia taką opcję źle - 18 procent wybrało odpowiedź "raczej źle", a 50,8 procent "zdecydowanie źle". Przeciwnego zdania było 20,1 procent badanych - 10,8 procent "raczej dobrze", a 9,3 procent "zdecydowanie dobrze". Brak zdania w tej sprawie zadeklarowało 11,1 procent.

Jeśli natomiast chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości, 54 procent jest za startem polityków w wyborach do PE.

25 procent pytanych o ocenę pomysłu wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 29 procent "raczej dobrze". Przeciwnego zdania jest 32 procent badanych - 17 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle", a 15 procent "zdecydowanie źle". 14 procent nie miało w tym temacie zdania.

Reklama

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej tylko 1 procent oceniło pomysł "raczej dobrze". Przeciwnego zdania jest 96 procent (78 procent "zdecydowanie źle" oceniło ten pomysł, a 18 procent "raczej źle"). Zdanie nie miało 3 procent badanych.

Wyborcy Trzeciej Drogi również negatywnie oceniają omawiany pomysł - 78 procent wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 5 procent "raczej źle". "Raczej dobrze" ten pomysł ocenia 3 procent badanych, a 14 procent nie ma zdania w tej sprawie.

Lewica i Konfederacja jednogłośnie

Podobnie uważają wyborcy Lewicy - 62 procent badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a "raczej źle" 25 procent. "Raczej dobrze" oceniło ten pomysł 4 procent wyborców Lewicy, natomiast 9 procent nie miało w tym temacie zdania.

Jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, 48 procent wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 23 procent "raczej źle". 10 procent jest przeciwnego zdania - po 5 procent wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze" i "raczej dobrze". 19 procent wyborców tej partii zadeklarowało brak zdania w tej sprawie.

Profesor Dudek: Elektorat PiS-u nie jest jednorodny

Jak stwierdził profesor Antoni Dudek, politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyniki sondażu są potwierdzeniem tego, co zarówno on jak i inni analitycy polityki zauważyli jakiś czas temu. - Elektorat PiS-u nie jest jednorodny i składa się z, nazwijmy to umownie, twardego i miękkiego elektoratu- podkreślił. Miękka część zwolenników PiS-u "to są ci, którzy tak naprawdę popierali PiS, ale nigdy nie przejęli w całości PiS-owskiego sposobu myślenia o rzeczywistości".

- Przyłączyli się do PiS-u bardziej ze względów socjalnych, czy z uwagi na przekonanie, że to w sumie jest i tak lepsze od całej reszty, która jest gorsza. Ale to nie było takie zinternalizowanie, że Jarosław Kaczyński jest zbawcą Polski, a wszyscy jego pracownicy są wzorami uczciwości i praworządności na czele z Kamińskim i Wąsikiem - dodał.

Wąsik i Kamiński są dla PiS-u ryzykowni?

W ocenie profesora wyniki sondażu pokazują dla wspomnianej partii pewnego rodzaju ryzyko.

- Na pewno organizowanie awantur w Sejmie, zakłócanie jego posiedzeń w jakiejś takiej bardziej radykalnej postaci, nie pomoże PiS-owi w zdobyciu, ani nawet w utrzymaniu części tych umiarkowanych zwolenników - powiedział profesor Dudek.

- PiS może tę sprawę albo ciągle trzymać na sztandarze, jako temat numer jeden, albo gdzieś schować. Tak jak na pewnym etapie sprawa smoleńska została schowana. Było kilka takich rzeczy, które prezes Kaczyński traktował jako tematy numer jeden, mówił o tym stale, a później przyszedł taki moment, że nagle te sprawy zostały wycofywane na dalszy plan i tak się może też stać i z tą sprawą - prognozował politolog.

Sondaż przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski przez United Surveys w dniach 26-28 stycznia, metodą CATI&CAWI na grupie 1000 ankietowanych.