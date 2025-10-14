Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, zapowiedział niedawno, że 13 listopada złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, a wybór kolejnego marszałka ma zostać przeprowadzony 19 listopada. Poinformował, że omówili to już z obecnym współprzewodniczącym Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym, obecnie – wicemarszałkiem Sejmu. Czarzasty – zgodnie z umową koalicyjną – ma pełnić funkcję marszałka izby w drugiej połowie kadencji. Lider Polski 2050 jednocześnie przekazał, że po rezygnacji z funkcji marszałka będzie kandydował na wicemarszałka, choć – jak dodał – "podchodzi do tego z dużą pokorą, bo wie, że różnie bywa z głosowaniami poselskimi".

– Jeżeli kogoś będziemy proponować, to panią marszałek Witek. Nie zmieniamy tego – przekazało PAP źródło związane z PiS, na pytanie o ewentualną kandydaturę na wicemarszałka z PiS.

Według rozmówcy PAP wszystko zależy od decyzji Hołowni. Pytanie brzmi – jak stwierdził – "czy marszałek Hołownia ustąpi, czy też nie". – Złożył deklarację, ale sytuacja jest dynamiczna – stwierdził polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością.

Reklama

PiS znów stawia na Witek. Czy zostanie wicemarszałkiem Sejmu?

Dopytywany, czy zaproponowanie kandydatury Witek jest zależne od tego, kto zostanie marszałkiem Sejmu, rozmówca PAP ocenił, że – według niego – PiS "w ogóle nie będzie mieć możliwości zgłoszenia". – Zakładam, że zrobią tak, jak robili dotychczas, a więc wykluczą naszą kandydaturę. Zobaczymy, co będzie się działo. To jest sytuacja wewnętrzna dotycząca koalicji rządzącej. My nie mamy na to wpływu – dodał.

Reklama

W listopadzie 2023 r. Sejm X kadencji wybrał pięciu wicemarszałków. Zostali nimi: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz Piotr Zgorzelski (Trzecia Droga).

Kandydatka PiS, była marszałek Sejmu w latach 2019-2023 Elżbieta Witek, nie uzyskała wtedy wymaganego poparcia, co spowodowało, że największy klub w Sejmie, liczący obecnie 188 posłów, nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu.

Przedstawiciele koalicji rządzącej mówili wówczas, że miejsce w Prezydium Sejmu czeka, aż PiS przedstawi inną kandydaturę. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński wskazywał wtedy, że musi być to osoba, która "nie niszczyła polskiego parlamentaryzmu". Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty argumentował, że Witek, będąc marszałkiem Sejmu, „fatalnie prowadziła obrady; wprowadziła mechanizmy powtórnego, potrójnego głosowania w momencie, kiedy przegrywali głosowania”.

Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił wówczas, że Witek została "w niezwykle bezczelny sposób obrażona". – Była bardzo dobrym marszałkiem, natomiast opozycja była totalna, łamała wszelkie reguły demokracji – stwierdził wtedy szef PiS. Zadeklarował również, że jego formacja jest gotowa na brak wicemarszałka Sejmu; mówił też wtedy, że PiS nie zgłosi innego kandydata.