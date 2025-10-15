Budowa elektrowni to gigantyczne przedsięwzięcie technologiczne i logistyczne, które przełoży się na bezpieczeństwo państwa. Elektrownia wyprodukuje prąd, który pokryje zapotrzebowanie 12 milionów gospodarstw domowych. W szczytowym momencie budowy projekt zaangażuje blisko 50 tysięcy osób, wliczając w to kooperantów.

Inwestorem jest Skarb Państwa poprzez spółkę PEJ (Polska Elektrownia Jądrowa). Elektrownia będzie miała trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse. Wykonawcą została konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Harmonogram prac

Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego (rozpoczęcie budowy części jądrowej) zaplanowano na 2028 rok. Komercyjną pracę pierwszego bloku rozpocznie w 2036 roku. Rząd postawił na Pomorze jako nowy środek ciężkości polskiej energetyki, łącząc atom z energetyką wiatrową.

Reklama

Premier zapowiedział wielkie inwestycje w drogi i kolej, aby zrekompensować mieszkańcom (zwłaszcza przedsiębiorcom turystycznym) trudności związane z budową. Rząd chce, by mieszkańcy odczuli ewidentne korzyści. Energetyczny i przemysłowy środek ciężkości kraju przesuwa się na północ, ponieważ niedaleko elektrowni jądrowej staną na Bałtyku wielkie farmy wiatrowe.

Tusk uspokoił Śląsk, wskazując, że duża część przemysłu zbrojeniowego, który decyduje o bezpieczeństwie, będzie nadal tam lokowana. Premier zapewnił, że całość jest mądrze zaplanowana na dekady. Premier podkreślił wiarę w potencjał polskich firm i uznał rozpoczęcie budowy za symboliczny przełom. Rząd chce włączyć polskie firmy do najambitniejszych przedsięwzięć technologicznych. Duże polskie przedsiębiorstwa będą współpracownikami i partnerami dla amerykańskich firm.

W projekcie wezmą udział m.in.: Mostostal Kielce, Kraków, Siedlce, Ferrum z Katowic, Famak z Kluczborka oraz Elektromontaż-Północ z Gdyni. Inwestycja obejmie setki małych firm z całej mapy Polski. Tusk stwierdził, że rozpoczęcie budowy oddaje istotę zmiany po wyborach 15 października 2023 r.