Zgrzyty na prawicy. Mentzen o pakcie senackim z PiS

Chodzi o pomysł stworzenia paktu senackiego ugrupowań z prawej strony sceny politycznej w kolejnych wyborach parlamentarnych. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził w ubiegłym tygodniu, że nie wydaje mu się, by chciał rozmawiać na temat takiego paktu z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim, ale mógłby porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei Kaczyński stwierdził wówczas, że pakt senacki, którego gospodarzem byłby prezydent, jest „racjonalny, ale ta racjonalność bywa zakłócana”. Do rozmowy Mentzena z prezydentem o pakcie senackim doszło w poniedziałek. Lider Konfederacji powiedział później, że Nawrocki rozumie zarówno jego zdanie, jak i argumenty Kaczyńskiego oraz że zależy ma na poprawie relacji na prawicy.

Pytany na wtorkowej konferencji w Raciborzu o taki ewentualny pakt senacki, Tusk odparł, że nie jest politycznym doradcą "ani pana Mentzena, ani pana Kaczyńskiego, ani pana Nawrockiego”, więc nie wie, jak miałby skomentować te pomysły.

Tusk: To, co dzieje się na linii Mentzen - Kaczyński, przypomina wojnę domową

To, co obserwuję i to, co dzieje się na linii pan Mentzen - pan Kaczyński, przypomina raczej dziś wojnę domową niż gotowość do współpracy, a emocje tylko będą rosły, więc będziemy się temu pewnie przyglądać. Ja mam swoje plany dotyczące przyszłych wyborów i one na pewno nie są planami, które ucieszą pan Kaczyńskiego, pana Nawrockiego czy pana Mentzena - powiedział Tusk.

Mentzen ocenił w ubiegłym tygodniu w Radiu ZET, że "gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie”. Jednocześnie zaznaczył wówczas, że nie zamierza rozmawiać na ten temat z Kaczyńskim, o którym powiedział m.in., że „nie jest to człowiek, który dotrzymuje umów, z którym warto rozmawiać”.

W tym samym dniu szef PiS odnosząc się do słów Mentzena ocenił, że pomysł paktu senackiego, którego gospodarzem byłby Nawrocki, jest „racjonalny, ale oczywiście ta racjonalność bywa zakłócana”. Racjonalni ludzie, jako tako wychowani, nie rzucający całkowicie nieprawdziwych oskarżeń, mogą ze sobą rozmawiać, ale jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki – dodał.

Kaczyński zaznaczył wówczas, że teoretyczne rozmowy dotyczące paktu senackiego toczą się tylko wewnątrz partii. Żadnych rokowań nie ma – podkreślił. Jego zdaniem, koncepcja paktu senackiego funkcjonuje też w rozmowach polityków innych prawicowych partii. Łatwo obliczyć, że gdyby nasza strona zawarła taki pakt, to on też byłby efektywny i to bardziej niż z tamtej strony i dlatego jest o czym mówić – dodał.

Po poniedziałkowej rozmowie z prezydentem Menzten powiedział w Polsat News, że Nawrocki „doskonale rozumie sytuację, obserwuje nasze nieporozumienia z prezesem Kaczyńskim”. Dodał, że wierzy, iż za jakiś czas być może prezydent „weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność”, żeby ich „troszeczkę zbliżyć”. Według Mentzena, prezydentowi zależy na poprawie relacji „po prawej stronie polskiej sceny politycznej” i rozumie on zarówno jego zdanie, jak i argumenty Kaczyńskiego.

Pakty senackie

Porozumienie nazwane paktem senackim zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W jego ramach w zdecydowanej większości okręgów ówczesna opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dało jej to 51 na 100 mandatów w Senacie kadencji 2019-2023. Podobny pakt został zawarty w wyborach z 2023 r. przez KO, Trzecią Drogę (PSL i Polska 2050) oraz Nową Lewicę, co dało im 66 mandatów w Senacie.