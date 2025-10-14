Uczestnikom sondażu zadano pytanie: czy Donald Tusk jest obecnie lepszym premierem niż za pierwszym razem w latach 2007-2014?

W odpowiedzi największa grupa badanych - 43 proc. - wskazała, że obecne działania Tuska są porównywalne z tymi z lat 2007-2014, 30 proc. respondentów oceniło, że Tusk pełni funkcję premiera gorzej niż wcześniej, a 27 proc., że lepiej.

Tusk dziś vs. Tusk sprzed lat. Polacy wydali werdykt [SONDAŻ]

Dziennik przypomniał też, że Tusk pierwszy raz został premierem po wygranych przez Platformę Obywatelską przyspieszonych wyborach w 2007 roku. Jego partia stworzyła wówczas koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Po czterech latach PO-PSL ponownie uzyskały sejmową większość. Tusk przestał być premierem w 2014 r. kiedy został wybrany na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Do KPRM wrócił po wyborach z 15 października 2023 roku. Stoi na czele koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

Sondaż Instytut Badań Pollster przeprowadził 11-12 października metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków.