Szef rządu odniósł się w ten sposób na platformie X do manifestacji, którą w sobotnie popołudnie na placu Zamkowym w Warszawie zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość. Wiec odbył się przeciwko m.in. nielegalnej migracji, paktowi migracyjnemu i umowie handlowej UE z państwami Mercosur.

"Czas na kolejne pisowskie protesty"

"Po antyimigranckim marszu Kaczyńskiego czas na kolejne pisowskie protesty: na przykład przeciw drożyźnie, przeciw korupcji, w obronie Konstytucji i praw kobiet" - napisał w niedzielę premier Donald Tusk. "Pośmiejemy się razem" - dodał.

Prezes PiS o "deptaniu prawa i konstytucji"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński apelował w swoim przemówieniu o odwołanie rządu i odbudowę "wszystkiego, co rząd zdołał zniszczyć". Jak stwierdził, polskie finanse publiczne są w stanie klęski, dochodzi do "deptania prawa i Konstytucji". "To idzie ku bardzo ciężkiemu kryzysowi albo może nawet całkowitej zagładzie polskiego państwa jako państwa suwerennego" - powiedział prezes PiS.

Beata Szydło o "niszczeniu Polski"

Była premier Beata Szydło oceniła z kolei, że w ciągu dwóch lat premier Tusk zrujnował Polskę i zniszczył wszystkie ambitne pomysły, które miały nam dać szansę rozwojową. PAP ustaliła, że podczas manifestacji na placu Zamkowym zgromadziło się według szacunków około 10-15 tysięcy osób.