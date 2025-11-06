Władysław Kosiniak-Kamysz pełni funkcję szefa Ministerstwa Obrony Narodowej od grudnia 2023 r. Jest ministrem w niespokojnych geopolitycznie czasach - za wschodnią granicą Polski, w Ukrainie, toczy się wojna. Rosjanie przeprowadzają na Polskę cyberataki i szerzą dezinformację. Na początku września 2025 r. doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony na niespotykaną wcześniej skalę.

Tak rozkładają się głosy

Jak Polacy oceniają Władysława Kosiniaka-Kamysza w roli ministra obrony narodowej? W sondażu SW Research dla "Wprost" 36,4 proc. respondentów wystawiło prezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego złą ocenę, a 31,9 proc. - dobrą. Aż 31,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. Bardziej szczegółowe wyniki badania pokazują, że kobiety częściej źle (31,1 proc.) niż dobrze (29,7 proc.) oceniają Kosiniaka-Kamysza. Podobnie jest wśród mężczyzn (42 proc. do 34,3 proc.). U kobiet wskaźnik odpowiedzi "nie mam zdania" wynosi 39,3 proc., zaś u mężczyzn - 23,8 proc.

Reklama

Program szkoleń obronnych

Rusza pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości”, który rozpocznie się 22 listopada br. - zapowiedział w czwartek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że program skierowany jest do wszystkich chętnych polskich obywateli. Podkreślił, że realizacja problemu to sposób na zbudowanie odporności społecznej, informacji i nauki niezbędnych umiejętności dla każdego, kto będzie chciał skorzystać z tego typu szkoleń.