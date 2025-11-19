Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który od teraz będzie wicemarszałkiem Sejmu.

Oliwiecka: To złamanie umowy koalicyjnej

Podczas wyboru Hołowni na wicemarszałka Czarzasty wstrzymał się od głosu. Posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka powiedziała w rozmowie z PAP, że ocenia to jako "złamanie umowy koalicyjnej i bardzo niegrzeczne zachowanie".

Ja rozumiem, że są różne sytuacje. Czasami posłom nie działa karta, czasami zapominamy. I wtedy państwo zawsze słyszycie "nie działa, nie działa" i biegniemy z końca sali sejmowej, żeby wyrobić nową kartę. Pan marszałek mógł to zrobić, (...) jeżeli miał jakieś problemy z kartą, i tego nie zrobił – powiedziała Barbara Oliwiecka.

Żukowska: To pomyłka, nie ma drugiego dna

Dyskusja na temat postępowania nowego marszałka rozgorzała w internecie. Na portalu X do zarzutów Barbary Oliwieckiej odniosła się szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, która tłumaczy, jak doszło do zaistniałej sytuacji. "(...) Nie włożył karty do głosowania, została w jego maszynce na miejscu poselskim. Już przeprosił za to pana marszałka Hołownię" – napisała Anna Maria Żukowska. "Nie ma w tym żadnego drugiego dna" – dodała w kolejnym wpisie.

Oliwiecka: To było po prostu skandaliczne

Taka argumentacja nie przekonuje posłanki Polski 2050. Oliwiecka powiedziała w rozmowie z PAP, że Włodzimierz Czarzasty "nie zagłosował publicznie i powinien publicznie przeprosić i wyjaśnić tę sytuację". To było po prostu skandaliczne. My głosowaliśmy za Włodzimierzem Czerzastym w myśl umowy koalicyjnej, mając różne sympatie, czy mniejsze, czy większe, albo brak sympatii. Ale uznaliśmy, że umowy się dotrzymuje. Pan marszałek Czarzasty w moim odczuciu to złamał – odpowiada Oliwiecka.

Nie wszyscy posłowie Polski 2050 jednak głosowali za Włodzimierzem Czarzastym. Przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik, a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała.

U nas nie było dyscypliny, ale wiedzieliśmy, że większość jest absolutnie niezagrożona – tłumaczy Oliwiecka. Znaliśmy jako klub argumentację (...) Agnieszki Buczyńskiej, Sławomira Ćwika. Znaliśmy, wiedzieliśmy, nie uważaliśmy za konieczne, żeby wprowadzać dyscyplinę klubową przy takim głosowaniu – dodała w rozmowie z PAP. Jej zdaniem ta sytuacja jest inna także dlatego, że "inna jest postawa liderów, a inna członków klubu".

Filiks: Czy Hołowni chodzi o wyższe uposażenie?

Nie tylko w Polsce 2050 i Lewicy zabrakło jednomyślności podczas wtorkowych głosowań. Przeciw wyborowi Szymona Hołowni na wicemarszałka była m.in. Magdalena Filiks (KO). W rozmowie z portalem Interia nawiązała ona do faktu, że Hołownia stara się o stanowisko wysokiego komisarza w ONZ. "Uważam, że niestosowne jest ubieganie się wobec tego o tak ważną funkcję, jaką jest wicemarszałek Sejmu. Odbieram to jako nietaktowne i niekonsekwentne. Być może to dla niego tylko czasowy sposób na wyższe uposażenie" – powiedziała Interii posłanka.

Śliz: Kiedy nienawiść tak cię zaślepi, że po drodze ci z ziobrystami

"Kiedy nienawiść tak cię zaślepi, że po drodze ci nawet z ziobrystami" – tak na portalu X skomentował argumentację posłanki poseł Polski 2050 Paweł Śliz.

Jak głosowano na Czarzastego i Hołownię?

Za wyborem Czarzastego na nowego marszałka głosowało we wtorek 236 posłów, przeciw było 209, od głosu wstrzymały się 2 osoby. Kandydaturę Czarzastego poparło 153 posłów klubu KO (od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak), 31 z 32 posłów PSL (Zbigniew Ziejewski nie głosował), 28 polityków Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik, a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i 21 polityków Lewicy.

Za wyborem Hołowni głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymało się 162. Hołownię poparło 153 posłów klubu KO (przeciw była Magdalena Filiks), 31 posłów PSL, 30 posłów Polski 2050 i 20 posłów Lewicy. Hołownię poparło też 12 posłów Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 2 posłów niezrzeszonych. 157 posłów PiS wstrzymało się od głosu, 5 posłów tej formacji poparło kandydaturę Hołowni (Zbigniew Chmielowiec, Maria Kurowska, Marek Suski, Wojciech Szarama, Robert Telus), przeciw było 13. Natomiast 3 posłów koła Konfederacja Korony Polskiej i 2 posłów niezrzeszonych wstrzymało się od głosu.