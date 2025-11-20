Karol Nawrocki wydał decyzję o skierowaniu wojska do wsparcia policji w ramach operacji "Horyzont".
Jak informuje Interia, działania te mają wzmocnić ochronę kluczowych obiektów i instalacji w kraju przed możliwymi aktami sabotażu. Operacja ma być realizowana wspólnie przez służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej, które będą koordynować cały proces.
Źródło: Interia.pl, Onet.pl, PAP
