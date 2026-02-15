Zbigniew Ziobro zostanie ułaskawiony? Karol Nawrocki komentuje

Karol Nawrocki w Polsat News został zapytany o to, czy zamierza ułaskawić byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, za którym wydano list gończy.

Nie ma takiego wniosku, nie ma skazania - powiedział prezydent Karol Nawrocki, odpowiadając na pytanie Bogdana Rymanowskiego. Dyskusja w tej sprawie jest domeną przyszłości - ocenił.

"Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce"

Prezydent powiedział, że nie ma wglądu do dokumentów uwzględnionych w postępowaniu przeciwko Ziobrze. Żyjemy w sytuacji, w której z całą pewnością - i to powtarzam konsekwentnie - minister Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce, tego jestem pewien - tlumaczył.

Prokurator chce przedstawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Były minister sprawiedliwości przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura Krajowa wydała list gończy za Ziobrą.

"Nie wyobrażam sobie tego"

Karol Nawrocki - odpowiedział na pytanie Rymanowskiego o, jak sam postąpiłby, gdyby znalazł się w sytuacji takiej jak Ziobro. Powiedział, że prawdopodobnie nie wyjechałby z kraju. Ja już mówiłem publicznie, że dla mnie kwestia opuszczenia Rzeczypospolitej to jest coś, czego sobie nie wyobrażam - stwierdził prezydent.

Dodał też, że "nie chciałby, aby Bóg doświadczył go chorobą". Głowa państwa odniosła się w ten sposób do stanu zdrowia Ziobry, u którego zdiagnozowano nowotwór przełyku. Prezydent stwierdził, że były minister sprawiedliwości musiał zmierzyć się w swoim życiu zarówno z tą dramatyczną diagnozą, jak i "polityczną nagonką".