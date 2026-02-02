Prezydent ułaskawił trzy osoby

Kancelaria prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki rozpatrzył łącznie osiem wniosków o ułaskawienia. Zdecydował się zastosować łaskę wobec trzech. Prezydent podpisał także postanowienia, w których zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt w czterech sprawach.

Kogo ułaskawił prezydent?

Jak wynika z komunikatu, jedna z ułaskawionych osób została skazana za nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której doszło do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób. Prezydent uzasadnił swoją decyzję "bardzo trudną sytuacją zdrowotną osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu, pozytywną opinię środowiskową".

Motywacją miało być "bardzo trudna sytuacja zdrowotna i zaawansowany wiek osoby skazanej, odległy termin popełnienia czynu oraz przestrzeganie porządku prawnego po wyroku".